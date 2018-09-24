حضور, واسع, في, المؤتمر, الرياضي, النسائي, الثاني, في, الناصرة,

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قام طلاب الصف العاشر المتميزون من ثانوية كابول بمرافقة المهرج الطبي الحيفاوي...
تزامناً مع نهاية الفصل الدراسي الأول وتمجيداً لأهمية العلم والعلماء، نظمت مدرسة...
إن المشاركة والتواصل والتعاون بين الأهل والمدرسة يساهم في تحسين العملية...
مع إنتهاء الإمتحانات وبمناسبة إختتام الفصل الدراسي الأول وخروج الطلاب إلى عطلة...
عرض طلاب الصفوف العاشرة في المدرسة "الأهلية" عتيد ام الفحم تخصص بيولوجيا...
حصلت مدرسة الخوارزمي الابتدائيّة في مدينة باقة الغربيّة، على جائزة التّربية...
يستمر منتدى المرأة المسلمة في تنظيم دورات مع طبقة العاشر في المدرسة الشاملة ضمن...
احتفلت العائلة الفرنسيسكانية الرئيسة والمديرة، الهيئة التدريسية، العاملون...
وسط أجواء حميمية دافئة مليئة بالحب والتقدير والعرفان والوفاء معطرة بشذى...
بمبادرة مباركة افتتح في مدرسة البصلية شفاعمرو مشروع مكتبة الفانوس الذي يسعى إلى...