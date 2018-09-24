حضور, واسع, في, المؤتمر, الرياضي, النسائي, الثاني, في, الناصرة,

عقد يوم الخميس الموافق 13.9.2018 المؤتمر الرياضي النسائي، بتنظيم ومبادرة دائرة الثقافة ،الرياضة والشباب في بلدية الناصرة وبدعم رئيس البلدية السيد علي سلام .

تخلل المؤتمر 28 درس رياضي مثل زومبا ، كيك بوكسيج، يوغا، بيلاتس، سبينينج، ايروبيكا ، تدريب الوظيفي، تنسيق جسم ومحاضرة عن التغذية وغيرها.وحول أهداف المؤتمر، قال مدير الدائرة السيد خالد بطو :" هذه السنة اشتركت اكثر من 600 امرأة من أنحاء مختلفة من البلاد ، والهدف هو انخراط المرأة واطلاعها على نهج حياة صحي من خلال الورشات الرياضية والمحضرات التي قدمت في المؤتمر، وان الرياضة مثل الموسيقى تجمع لغة مشتركة للجميع. نحن دائمًا نعمل جاهدين لرفع مكانة المرأة من جميع النواحي".احدى المشاركات في المؤتمر السيدة عبلة زعبي :"قضيت يوم كثير حلو، يوم مميز، كل فقراته حلوه على مستوى عالي تناسب كل الأجيال، شعرت بالراحة شعرتباحترام لنفسي الذاتية، برنامج كثير راقي، شكرًا كل الذين تعبوا وحضروا".المدربة يمونا كومار :"يحق للمرأة ان تعطي لنفسها ساعة من 24 ساعة شغل، يوغا اعظم هدية اعطيتها لهم اليوم".المشاركة في المؤتمر السيدة بهى فار مزاوي :"انا بشجع كل وحده السنة الجاي تشترك بهذا اليوم ترفيهي رياضي".