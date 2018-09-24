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علماء يوصون بتناول "السكر" لعلاج السمنة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف علماء من معهد سانفورد بورنهام بريفيس الطبي "SBP‎" الأمريكي، نوعا من السكر، يساعد على فقدان الوزن الزائد للإنسان.



وأثبت الباحثون الأمريكيون فعالية سكر المانوز (أحد نظائر الغلوكوز)، في مكافحة السمنة، إذا تم تناوله منذ الطفولة. وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد إجرائهم تجربة على الفئران، ونشروا نتائج البحث في مجلة "Cell Reports".


وكما يلاحظ، فإن الميكروبات البشرية تلعب دورا كبيرا في عملية التمثيل الغذائي. ولذلك، أكد العلماء مرة أخرى على احتمال أن الإصابة بالسمنة متعلقة بنوع الميكروبات البشرية بشكل فردي.


واستنتج العلماء أن زراعة الميكروبات "الصحية" في الجهاز الهضمي للقوارض التي تعاني من السمنة المفرطة، ساعد على تنقيص أوزانها.


وفي هذا الصدد، اكتشف العلماء مادة قادرة على "إعادة برمجة" الميكروبات البشرية وجعلها أكثر مقاومة للأطعمة الدهنية، وذلك باستبدال السكر العادي بالمانوز الذي يشبه تركيب الغلوكوز.


ووجد العلماء أن الفئران التي تناولت جرعات عالية من المانوز خلال مرحلة مبكرة، كانت أقل عرضة للإصابة بالبدانة. لذلك يجد العلماء أن هذه الآلية وهذا النوع من السكر مفيد في تخفيض الوزن.




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