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روسيا ستسلم إس-300 لسوريا خلال أسبوعين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم أن موسكو ستسلم منظومات "إس-300" للدفاع الجوي إلى سوريا خلال أسبوعين، على خلفية إسقاط طائرة "إيل-20" الأسبوع الماضي.


وحمل شويغو، في كلمة ألقاها اليوم، مرة أخرى إسرائيل المسؤولية عن إسقاط الطائرة بالخطأ بنيران الدفاعات الجوية السورية مساء الاثنين الماضي، ما أودى بأرواح 15 عسكريا روسيا، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لم يبلغ الطرف الروسي عبر الخط الساخن بنيته شن غارات جوية على سوريا إلا قبل دقيقة واحدة من بدء الهجوم.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوات هي:


1- تسليم منظومات "إس-300" الروسية للدفاع الجوي إلى الجيش السوري خلال أسبوعين،

2- تجهيز المراكز القيادية لقوات الدفاع الجوي السورية بنظام آلي للتحكم موجود حصريا لدى الجيش الروسي،

3- إطلاق التشويش الكهرومغناطيسي لمنع اتصالات الأقمار الصناعية والطائرات في مناطق البحر المتوسط المحاذية لسواحل سوريا.

وأكد شويغو أن هذه الخطوات تتخذ بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المواصفات الفنية التكتيكية لمنظومة "اس -300"


مدى تدمير الأهداف 5- 195 كلم،

ارتفاع تدمير الأهداف 10 امتار - 27 كلم،

احتمال تدمير الطائرات 90%،

سرعة الاهداف القصوى حتى 2800 كلم في الساعة،

الاحتياطي القتالي 96 - 288 صاروخا،

سرعة إطلاق الصواريخ: صاروخ واحد كل 3 ثوان.

زمن النشر والطي 5 دقائق.




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