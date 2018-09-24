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أنجلينا جولي تتزوج سراً من مليونير بريطاني !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



على الرغم من أن الممثلة العالمية ​أنجلينا جولي​ تعيش خلال الفترة الماضية أوقاتاً صعبة بسبب معاملات الطلاق مع زوجها السابق الممثل العالمي ​براد بيت​، إلا أنه على ما يبدو أنها تبدأ حياة جديدة سراً.



وهذا بحسب مجلة NEW IDEA التي أشارت إلى أنها التقت برجل غامض على عشاء رومانسي خلال عطلة الأسبوع الماضي ليعلن كل منهما حبه للآخر.


وبحسب مصدر المجلة فإن حبيب جولي الجديد مليونير بريطاني كان يعيش حالة من اليأس والإحباط بسبب مشاعره القوية التي يكنّها لأنجلينا، فاختار عطلة الأسبوع الماضي لإقامة حفل زفاف بسيط تأكيداً على حبه والتزامه اتجاه علاقته بها، لكن جولي تكتّمت على تفاصيل الحفل واكتفت بوصفه يوماً جميلاً خصوصاً أن كلّاً منهما أعلن حبّه للآخر أمام الكاهن.


وأضاف المصدر بأن حفل الزفاف أقيم في حديقة قصر جولي وأن أولادها الستة من طليقها بيت كانوا حاضرين وأعربوا عن سعادتهم لزفاف والدتهم ورؤيتها سعيدة مجدداً، خصوصاً أنهم حتى الآن لم يستوعبوا انفصالها عن بيت.




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