بوجبا, ينتقد, مورينيو, بطريقة, غير, مباشرة,

وجه بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، انتقادًا مبطنًا لمدربه جوزيه مورينيو، بسبب سياسته الدفاعية، وذلك بعد السقوط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون، بهدف لمثله، ضمن منافسات البريمييرليج.

وقال بوجبا، في تصريحات نقلتها صحيفة إندبندنت "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، تقدمنا المبكر كان إيجابيًا، في الشوط الثاني حاولنا الدفاع أكثر ضد الهجمات المرتدة لنتوقف عن اللعب للأمام، كما حدث في الشوط الأول".وأضاف "أعرف أنني خسرت الكرة قبل هدف وولفرهامبتون، ثم حدثت أخطاء عدة بعد ذلك، لم يكن هناك الكثير من التحرك في المقدمة، لأننا لم نشكل للخصم المصاعب".وتابع "كان علينا أن نلعب بشكل أفضل ونحن على أرضنا، ينبغي أن نهاجم كثيرًا، هذا أولد ترافورد، نحن هنا للهجوم".وواصل "أليكسيس سانشيز؟ عندما تلعب لفترة طويلة مع فريق آخر ينتهج أسلوبًا مختلفًا عن فريقك الجديد، فعندها سيكون أمامك بعض الوقت من أجل التأقلم".وتطرق اللاعب، للتعليق عن تصريحات مورينيو، التي انتقد فيها أداء اليونايتد، موضحًا "نعم، ربما مورينيو مُحق. لا أعرف. ربما ينبغي أن يكون السلوك أفضل وأن نلعب بشكل جيد، لأننا نلعب في أولد ترافورد".وأتم "الابتعاد عن الصدارة؟ لست قلقًا من ذلك، لكن علينا أن نقترب بطبيعة الحال، نحن لم نحصد سوى 4 نقاط من 3 مباريات على أرضنا وهذا لا يكفي