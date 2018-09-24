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المكر - اصابة خطيرة لشاب سقط من ارتفاع 5 أمتار



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طاقم حيان للعلاج المكثف قدم العلاج لشاب يبلغ من العمر 20 عاما اثر سقوطه  من ارتفاع خمسة امتار بقرية المكر اليوم الاثنين .


وافيد ان الشاب اصيب باصابات خطيرة  وتم نقله الى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا لاستكمال العلاج.




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