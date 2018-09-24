ياسمين, صبري, تضع, مذيعة, في, موقف, محرج, بسبب, طلب, مفاجئ,

تسببت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، في إحراج منى الشاذلي، مقدمة البرامج، أثناء استضافتها على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني.

ورغم أن “الشاذلي” أبدت في برنامجها “معكم” على فضائية “سي بي سي”، إعجابها الشديد بالفستان الذي حضرت به ياسمين صبري حفل الافتتاح، فإنها طلبت منها الوقوف خلال اللقاء، لكي تظهره بشكل كامل للمشاهدين، ولكن الممثلة رفضت.وبررت “صبري” رفضها طلب منى الشاذلي، بـأنه كان من المفترض على فريق برنامجها أن يقوموا بتصويرها وهي متجهة لإجراء اللقاء، من أجل إبراز فستانها بالكامل.وكانت “صبري” ظهرت في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، بفستان ذهبي اللون، وهو نفس اللون الذي أطلت به في الدورة الأولى للمهرجان العام الماضي.