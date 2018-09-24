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ميسي يغيب عن حفل أفضل لاعب في العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت تقارير صحفية، غياب ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن حفل اختيار أفضل لاعب في العالم خلال 2018.



ويتنافس كل من لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ومحمد صلاح محترف ليفربول، على جائزة الأفضل، المقدمة من الفيفا.


ولم يتم ترشيح اللاعب الأرجنتيني في القائمة النهائية للفوز بالجائزة، إلا أنه كان من المقرر حضوره، إذ أنه سيتواجد في تشكيلة العام، التي سيعلن عنها الفيفا.


وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو "بات في حكم المؤكد غياب ميسي عن حفل الفيفا في لندن الليلة لأسباب شخصية".


وينافس ميسي أيضًا على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018، إذ يتواجد هدفه في نيجيريا بمونديال روسيا ضمن القائمة




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