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المكر تفجع بوفاة الشاب باسم محسن ملحم (29 عاما) بنوبة قلبية



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انتقل إلى رحمة الله تعالى المأسوف على شبابه باسم محسن ملحم عن عمر يناهز ٢٩ عاما من قرية المكر اثر تعرضه لنوبة قلبية حادة .


وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم ٢٤ أيلول ٢٠١٨ الساعة الواحدة من المقبرة الشمالية 


للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان .




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