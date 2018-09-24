المكر, تفجع, بوفاة, الشاب, باسم, محسن, ملحم, (29, عاما), بنوبة, قلبية,

وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم ٢٤ أيلول ٢٠١٨ الساعة الواحدة من المقبرة الشماليةللفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان .

انتقل إلى رحمة الله تعالى المأسوف على شبابه باسم محسن ملحم عن عمر يناهز ٢٩ عاما من قرية المكر اثر تعرضه لنوبة قلبية حادة .

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