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كلوب يشيد بأداء صلاح "لست قلقاً لأنه سيسجل بالتأكيد"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجّه يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنكليزي، رسالة إلى الناقدين الذين بدأوا هذا الموسم في انتقاد أداء نجم النادي الأول المصري محمد صلاح، الذي أشاروا إلى أنه في مرحلة إخفاق، وأنه يحاول بجدٍ استعادة لياقة الموسم الماضي.



وقال كلوب بحسب Daily Star البريطانية، إنَّه راضٍ تماماً عن نجم فريقه، حتى إنَّه يعتبر أداءه في المباراتين الأخيرتين ضد باريس سان جيرمان وتوتنهام من أفضل مبارياته مع ليفربول، على الرغم من أنَّه لم يسجل في أيٍ منهما.


وأضاف أنَّ «صلاح يعلم أنَّه من أجل أن تكون موهبة عالمية، عليك أن تؤدي أداءً دفاعياً في المباريات الصعبة أيضاً، لقد كانت مباراة باريس سان جيرمان من أفضل المباريات التي لعبها، 100%».


وأوضح أن نجمه المصري كان مميزاً في المباراتين الأخيرتين، «قلتُ قبل ذلك أكثر من مرة، من دون ركض المهاجمين الثلاثة طوال المباراة، لا فرصة لدينا».


واستكمل: «هذه الأشياء مهمة للغاية، يقول الناس إنَّك لاعب عالمي، لكن ما زال عليك الدفاع مثل أول مباراة لعبتها في مسيرتك، تحتاج لأن تكون شجاعاً لتصل لهذا».


وأصر كلوب أيضاً على أنَّه لا يحتاج للتحدث مع صلاح ليتوقف عن القلق بشأن قلة أهدافه حتى الآن؛ لأنَّه يعرف أنَّه سيسجل بالتأكيد. وقال كلوب عن الادعاء الذي يقول إنَّ صلاح يحاول التسجيل جاهداً: «من الباكر جداً التفكير في شيء كهذا، أو تسليط الضوء عليه».


وأضاف: «في العام الماضي (2017)، سجَّل 3 أهداف في 6 مباريات، وهذا العام (2018) سجَّل هدفين في 6 مباريات، هل هي كارثة!. نعم، كانت هناك القليل من الفرص التي يمكنه التسجيل فيها، لكنَّه أضاع بعض الفرص في العام الماضي أيضاً». وتابع: «ما زال باكراً للغاية أن نعتقد أن هناك مشكلة، وأن أتحدث إليه باستمرار عن مثل هذه الأشياء؛ لذا طالما يؤدي بهذا الشكل حالياً، فسيكون كل شيء بخير».


وتساءل: «هل سيسجل 40 هدفاً بنهاية الموسم؟ لا أحد يعلم، لكن يجب ألا نتحدث عن هذا الأمر، على الرغم من أنَّ الجميع يريدون هذا؛ ولهذا السبب لا نفعل ذلك». ونجح الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول، في تسجيل هدف بشباك ساوثهامبتون، خلال مواجهة الفريقين مساء السبت 22 سبتمبر/أيلول 2018، في إطار منافسات الجولة السادسة من البريمييرليغ.


واستغل صلاح ارتداد الكرة من العارضة بعد تسديدة من ركلة حرة نفذها السويسري شيردان شاكيري، ليضعها في الشباك بالدقيقة الـ48. وظهر صلاح سعيداً جداً بعد هذا الهدف، حيث ظهرت الابتسامة على وجهه، وحرص نجوم الفريق على تهنئته، وتفاعلت الجماهير بشكل واضح مع الهدف.


وغاب صلاح عن التسجيل في آخر 3 مباريات، في أطول سلسلة غياب له عن زيارة الشباك منذ انضمامه لصفوف الريدز. ويُعد هذا الهدف هو رقم 30 لصلاح خلال 31 مباراة على ملعب «أنفيلد»، معقل الريدز في كل المسابقات.




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