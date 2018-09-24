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كتاب طعام ميغين ماركل يتصدر مبيعات كتب أمازون!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




بعد اندلاع حريق غرينفيل في غرب لندن قررت بعض نساء الحيّ الاجتماع أسبوعيا لإعداد الطعام لعائلاتهن بالذات بعد احتراق منازلهن. مع الوقت قررت هذه النساء الاستمرار باللقاءات كأفراد الحيّ وليس فقط من تأرث منازلهن من الحريق. واسمين المطبخ the Hubb Community Kitchen بالعربية "مطبخ الحب". واصبحن يجتمعن كعائلة مترابطة ويشاركن بعضهن الطعام والاحزان والافراح. من اجل تمويل المركز قررت الدوقة ميغين ماركل مشاركتهن بإعداد كتاب وصفات طعام من مختلف البلدان التي أتت منها هذه النساء بالأصل الى لندن وكتبت مقدمته واستخدام ارباح مبيعاته لتمويل المركز. وقد تسلق الكتاب صدارة مبيعات امازون على الفور ..


ريق غرينفيل في غرب لندن قررت بعض نساء الحيّ الاجتماع أسبوعيا لإعداد الطعام لعائلاتهن بالذات بعد احتراق منازلهن. مع الوقت قررت هذه النساء الاستمرار باللقاءات كأفراد الحيّ وليس فقط من تأرث منازلهن من الحريق. واسمين المطبخ the Hubb Community Kitchen بالعربية "مطبخ الحب". واصبحن يجتمعن كعائلة مترابطة ويشاركن بعضهن الطعام والاحزان والافراح. من اجل تمويل المركز قررت الدوقة ميغين ماركل مشاركتهن بإعداد كتاب وصفات طعام من مختلف البلدان التي أتت منها هذه النساء بالأصل الى لندن وكتبت مقدمته واستخدام ارباح مبيعاته لتمويل المركز. وقد تسلق الكتاب صدارة مبيعات امازون على الفور ..




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