تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 20:02:05 اصابة بالغة الخطورة لسيدة في حادث طرق قرب الشبلي |  2019-01-01 19:45:13 النائب عيساوي فريج لنقابة المحامين: انتم محرضون، راجعوا انفسكم، الجمهور اقوى منكم |  2019-01-01 19:39:05 مصرع شاب 36 عاماً دهساً في قلنسوة |  2019-01-01 19:35:17 مصرع شخصين في حادث طرق قرب الخليل |  2019-01-01 19:33:01 التحقيق مع سيدة من باقة الغربية بعد العثور على اسلحة في منزلها |  2019-01-01 17:39:13 اعتقال مشتبهين من الطيبة وكفر قاسم بقتل صراف فلسطيني من طولكرم |  2019-01-01 17:29:44 مهمة تعاقدية تنتظر ريال مدريد في 2019 |  2019-01-01 17:27:58 رئيسة العليا تامر بتوسيع تركيبة القضاة إلى أحد عشر قاض للبت في التماس النائب أكرم حسون ضد قانون القومية |  2019-01-01 17:23:55 شرطة السير تعرض معطيات إنجازاتها للعام 2018 |  2019-01-01 17:22:27 الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎ |  2019-01-01 15:49:50 الطفلة مينا حسن من المشهد اول مولودة في البلاد عام 2019 في مستشفى الناصرة الانجليزي |  2019-01-01 11:51:30 التقرير التلخيصي لبطيرم لعام 2018: انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال العرب جراء التعرض لحوادث غير متعمدة‎ |  2019-01-01 11:42:12 آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وفك الشراكة مع ليفني |  2019-01-01 10:52:07 مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر |  2019-01-01 10:37:51 الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريح الأمعاء.. ان حبستها ماذا يحدث لك؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف خبير تغذية أن حبس ريح الأمعاء يمكن أن يتسبب بعرقلة عملية الهضم، لكنه رغم ذلك يجد طريقه للخروج من مكان آخر غير متوقع وقد يتسبب في إحراجات أمام الآخرين، فبماذا ينصح الخبير؟



من منا لم يكن في هذا الوضع حين يشعر بالانتفاخ، لكنه ليس في المكان أو الوقت المناسبين لإطلاق ريح أمعائه؟ ويكون حبس الريح والتدافع معه الوسيلة الوحيدة لتأجيل إطلاقه بالخطأ، ولكن هل يمكن أن يكون هذا الحل المناسب أم يفتح المرء الباب لما هو أسوأ؟


ويقول الأستاذ بجامعة نيوكاسل وخبير التغذية كلاير كولينز "إن المحاولة لإبقاء غاز الأمعاء بالداخل تؤدي لزيادة الضغط داخل البطن ومواقف محرجة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى انتفاخ الجزء السفلي من البطن حين يعود الغاز بدورة عكسية ليخرج عن طريق التنفس".


ويضيف كولينز في مقال كتبه بدورية "ذا كونفيرزيشن" الأكاديمية: وبالتالي تخرج الرائحة الكريهة من الفم. وهذا ما لا يرغب فيه الكثيرون بالتأكيد، ولكن ماذا نفعل في حالة الشعور بانتفاخ البطن بسبب الغازات؟


يجيب الخبير بدراسته كما تنقل صحيفة "بيلد" الألمانية: حين يشعر المرء بوجود كمية من الغاز بالأمعاء، فيجب إيجاد المكان الأنسب للتخلص منها، فإخراج الريح يساعد في عملية الهضم، وأفضل شيء للتمتع برائحة فم جيدة أيضاً.


وفي المقال يقدم كولينز بعض الحقائق الغريبة عن إطلاق الريح، ومنها أن الإنسان ينتج خلال 24 ساعة نحو 700 ملليلتر من غاز الأمعاء، وأن الرجال والنساء ينتجان الكمية نفسها منه بمتوسط ثماني مرات يومياً. وفي حالة النوم يتولد في الأمعاء نصف كمية الغاز مقارنة بالنهار.


ويقول كولينز إن مرافقة الرائحة الكريهة للريح مصدرها مكونات كبريتية، غير أن تلك الرائحة مفيدة للصحة رغم أنها مزعجة. فبحسب مقال لموقع "غيزوندهايت" الألماني، كشفت دراسة أن غاز كبريتيد الهيدروجين -عديم اللون، قابل للاشتعال، كريه الرائحة مثل عفن البيض- يعمل على منع الأضرار في خلايا الجسم.


وبحسب الموقع الألماني، فإن تنفس كميات قليلة من هذا الغاز -الذي يُنتج داخل الأمعاء أيضاً- يمكن أن يمنع الضرر الميتوكوندري في خلايا جسمنا.




كلمات متعلقة

ريح, الأمعاء.., ان, حبستها, ماذا, يحدث, لك؟,

تابعونــا

"حقنة كحول" تنقذ ملايين الرجال من مرض يؤثر على الخصوبة "حقنة كحول" تنقذ ملايين الرجال من مرض يؤثر على الخصوبة 2019-01-01 | 12:40:38

أظهرت دراسة حديثة أنه يمكن لملايين الرجال الحصول على نوم جيد بعد أن ساعدت "حقن...

عدسات الأسنان اللاصقة.. حل تجميلي بتكلفة باهظة عدسات الأسنان اللاصقة.. حل تجميلي بتكلفة باهظة 2019-01-01 | 08:33:25

توصل العلماء إلى ابتكار ما يعرف بـ"عدسات الأسنان"، التي استطاعت حل مشكلات عدة...

قلبك والمساحات الخضراء.. دراسة تكشف علاقة مثيرة قلبك والمساحات الخضراء.. دراسة تكشف علاقة مثيرة 2018-12-31 | 12:50:51

تشير دراسة صغيرة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في أحياء بها مساحات خضراء أكبر ربما...

6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 2018-12-31 | 11:50:52

ربما تبدأ يومك بكل حماسة حين تتحضر للذهاب إلى صالة التمارين الرياضية، حيث تمارس...

وجبة الفطور.. علماء يكشفون الخدعة التاريخية وجبة الفطور.. علماء يكشفون الخدعة التاريخية 2018-12-31 | 10:12:11

يعتقد علماء أن الناس خدعوا على مدى السنوات الماضية لاعتقادهم أن عدم تناول وجبة...

من الملح والقهوة لسرطان البروتستاتا.. أكبر 8 "انقلابات صحية" من الملح والقهوة لسرطان البروتستاتا.. أكبر 8 "انقلابات صحية" 2018-12-31 | 08:35:48

قبل 80 عاما، نصح الأطباء بتناول السجائر على اعتبار أنها علاج، والآن، اختلف الأمر...

آلام الظهر المزمنة تقتل النساء أكثر من الرجال آلام الظهر المزمنة تقتل النساء أكثر من الرجال 2018-12-30 | 18:56:17

كشفت دراسة أميركية حديثة استمرت لأربعة عشر عاماً أجراها معهد بوسطن، أن آلام الظهر...

6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 2018-12-30 | 11:18:09

ربما تبدأ يومك بكل حماسة حين تتحضر للذهاب إلى صالة التمارين الرياضية، حيث تمارس...

ما ضرر النوم والعيون مفتوحة؟ ما ضرر النوم والعيون مفتوحة؟ 2018-12-30 | 08:18:32

من الغريب أن ينام بعض الناس بعيون مفتوحة أو نصف مفتوحة، وهذا أمر شاذ ويؤثر سلبا في...

احذر من أدوية المعدة.. تعالج الحُرقة لكنها تسبب السرطان احذر من أدوية المعدة.. تعالج الحُرقة لكنها تسبب السرطان 2018-12-29 | 23:57:37

يندفع أغلبُ الناس إلى تناول الأدوية المهدئة للحُرقة في المعدة، وهي أدوية تنتشر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids داعش خلية تشكيل الناصرة شبان 5 عائلة سليمان المحكمة موسى بصول احتراق حريق بيت سقف قرميد يركا اطفاء بث مباشر :بوروسيا دورتموند و ليفربولمصرع شخص سقط ارتفاع من النفق بين اكسال مدينة الناصرة قرية اسعاف شرطة اصابة شابين كفر ياسف ابو سنان تعرضهما طعن مستشفى شرطة مركز حيانطلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس جسم مشبوه ام الفحم تفكيك حي الملساء المدينة الشرطة متفجرات اطلاق نار سيارة مواطن عرابة دون اصابات اضرار جسيمة صفقة ادعاء القتل غير المتعمد عكا مدينة انهيار مبنى المحامي باسل فلاح تشييع جثمان رئيس مجلس كفر مندا مثواه الاخير طه عبد الحليم وفاة باقة الغربية يتضامنون تظاهرة المسجد الاقصى القدس اهالي وفاة طه عبد الحليم رئيس مجلس محلي كفر مندا قرية حنان الحروب الفلسطينية افضل معلم في العالم تفوز جائزة دبي محمد شامي رئيس مجلس محلي الجديدة المكر جلسة تصويت ميزانية اطلاق نار مبنى مجهولون اصابة مسن تعرض حادث دهس منطقة الخانوق مدينة الناصرة مستشفى رمبام شرطة سيارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com