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2019-01-05 22:58:13
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عارة:اصابة شاب تعرض لاطلاق نار
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2019-01-05 16:58:58
عكا:انتشال جثة شاب غرق في ميناء البلدة القديمة
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2019-01-05 16:53:26
اعتقال شخصين بشبهة ضلوعهما بحادث اطلاق النار امس الجمعة
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2019-01-05 16:50:45
"أبو مازن" يلتقي السيسي في القاهرة
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لماذا سترتفع أسعار زيت الزيتون هذا العام؟
2018-09-24 08:31:40
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لماذا سترتفع أسعار زيت الزيتون هذا العام؟
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