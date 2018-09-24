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عباس يصل نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فجر اليوم الاثنين، مدينة نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ومن المقرر أن يلقي خطابا هاما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري.


ويرافق الرئيس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.




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