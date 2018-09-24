الرسوم, الأميركية, على, الواردات, الصينية, تدخل, حيز, التنفيذ,

دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 10% حيز التنفيذ رسميا، اليوم الاثنين، على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، ما يزيد المخاطر على النمو العالمي.

ونقلا عن وكالة "فرانس برس"، من المتوقع أن ترد بكين على الفور بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 5 أو 10% على واردات سنوية من المنتجات الأميركية بقيمة 60 مليار دولار، في تصعيد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.ويطالب ترمب منذ أشهر الصين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة، وينتقد بصورة خاصة إرغام الشركات الأميركية الراغبة في الدخول إلى السوق الصينية على تقاسم مهاراتها التقنية مع شركاء محليين، متهما الصين بـ"سرقة" الملكية الفكرية.وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريح صحفي، إن "الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات".