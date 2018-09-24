تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-24 14:57:17 فيديو - مزين غيث من عرابة ابنة ال 46 عاما تدير ورشة دهان |  2018-12-24 14:52:29 حل الكنيست وانتخابات مبكرة في نيسان المقبل |  2018-12-24 13:55:34 الالاف في مسيرة الميلاد ألـ36 في الناصرة واجواء احتفالية |  2018-12-24 12:29:40 صور - انطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة في بيت لحم |  2018-12-24 12:23:50 أمخاخ أطفالكم في خطر.. والسبب الهواتف الذكية! |  2018-12-24 12:15:24 فيديو وصور - تحقيق حلم الشاب فراس خطيب والفتاة راما طه من كفركنا بأن يصبحا عنصري شرطة ليوم واحد |  2018-12-24 11:08:50 بلومبرغ: أثرياء العالم خسروا 511 مليار دولار في 2018 |  2018-12-24 10:55:16 رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% |  2018-12-24 10:18:40 عمال مصانع الاسمنت في البلاد ينظمون مظاهرات واحتجاجات |  2018-12-24 10:15:40 عصير البرتقال أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة |  2018-12-24 10:14:34 ظريف: لم نقل أبدا إننا نريد تدمير إسرائيل |  2018-12-24 10:12:14 تعرفوا على ملكة جمال كردستان العراق - صور وفيديو |  2018-12-24 09:55:21 البعينة نجيدات - جميل خليل حموده في ذمة الله |  2018-12-24 09:49:02 اصابة متوسطة لشاب سقط داخل بئر في الناصرة |  2018-12-24 09:40:27 مصرع 94 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2018 |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الرسوم الأميركية على الواردات الصينية تدخل حيز التنفيذ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 10% حيز التنفيذ رسميا، اليوم الاثنين، على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، ما يزيد المخاطر على النمو العالمي.



ونقلا عن وكالة "فرانس برس"، من المتوقع أن ترد بكين على الفور بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 5 أو 10% على واردات سنوية من المنتجات الأميركية بقيمة 60 مليار دولار، في تصعيد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.


ويطالب ترمب منذ أشهر الصين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة، وينتقد بصورة خاصة إرغام الشركات الأميركية الراغبة في الدخول إلى السوق الصينية على تقاسم مهاراتها التقنية مع شركاء محليين، متهما الصين بـ"سرقة" الملكية الفكرية.


وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريح صحفي، إن "الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات".




كلمات متعلقة

الرسوم, الأميركية, على, الواردات, الصينية, تدخل, حيز, التنفيذ,

تابعونــا

بلومبرغ: أثرياء العالم خسروا 511 مليار دولار في 2018 بلومبرغ: أثرياء العالم خسروا 511 مليار دولار في 2018 2018-12-24 | 11:08:50

أظهر مؤشر «بلومبرغ» لأغنى 500 ملياردير، خسارة أثرياء العالم نحو 511 مليار دولار في...

ظريف: لم نقل أبدا إننا نريد تدمير إسرائيل ظريف: لم نقل أبدا إننا نريد تدمير إسرائيل 2018-12-24 | 10:14:34

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حوار مع مجلة Le Point الفرنسية الاتهامات...

المغرب.. المشتبه بقتلهم السائحتين ذئاب منفردة لداعش المغرب.. المشتبه بقتلهم السائحتين ذئاب منفردة لداعش 2018-12-24 | 09:10:30

قال مسؤول مغربي إن السلطات المغربية تعتقد أن المشتبه بهم الأربعة في مقتل سائحتين...

ارتفاع عدد قتلى التسونامي في إندونيسيا الى 280 ضحية ارتفاع عدد قتلى التسونامي في إندونيسيا الى 280 ضحية 2018-12-24 | 09:02:30

قال مسؤولون في إندونيسيا، الاثنين، إن عدد قتلى أمواج المد العاتية (تسونامي) التي...

ملك الأردن: علاقاتنا مع سوريا ستعود كما كانت ملك الأردن: علاقاتنا مع سوريا ستعود كما كانت 2018-12-24 | 08:55:22

أعرب الملك الأردني، الملك عبدالله الثاني، عن أمنياته بتحسن الأوضاع في سوريا...

رشيدة طليب ستؤدي يمين الكونغرس الأميركي على المصحف وثوب فلسطيني رشيدة طليب ستؤدي يمين الكونغرس الأميركي على المصحف وثوب فلسطيني 2018-12-24 | 06:58:32

اعلنت عضو الكونغرس الأميركي، فلسطينية الاصل، رشيدة طليب إن أداء اليمين الدستورية...

البنتاغون: التوقيع على قرار انسحاب القوات الأميركية من سوريا البنتاغون: التوقيع على قرار انسحاب القوات الأميركية من سوريا 2018-12-24 | 06:15:36

أعلن متحدث عسكري أميركي أن أمر انسحاب الجنود الاميركيين من سوريا تم توقيعه. وقال...

الرئيس ماكرون يُشيد بشجاعة قوات "برخان" الرئيس ماكرون يُشيد بشجاعة قوات "برخان" 2018-12-23 | 15:02:17

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشجاعة جنود بلاده العاملة في عملية "برخان"...

75 ألف مهنئ في "آخر عيد ميلاد" لأمبراطور اليابان 75 ألف مهنئ في "آخر عيد ميلاد" لأمبراطور اليابان 2018-12-23 | 14:27:36

قدم أكثر من 75 ألف شخص أمنياتهم الطيبة لإمبراطور اليابان إكيهيتو، الذي أتم عامه...

نتنياهو: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا لن يغير سياسة إسرائيل نتنياهو: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا لن يغير سياسة إسرائيل 2018-12-23 | 14:08:32

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان قرار الرئيس الأمريكي دونالد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة عامل سقط ارتفاع 10 امتار ورشة بناء رأس العين خطيرة بناية شرطة غرق مصرع شاب أحمد محمد ابو غليون ام الفحم عرعره غرقا سدوت يام اشخاص حرجة اصابة قيساريا المثلث اصابة في حرجة شرطة اسعاصابة رجل اطلاق نار بالغة مدينة اللد شرطة اسعاف مستشفى حريق منطقة حرشية قرب حرفيش استدعاء طائرات اخماد نار اطفاء وحدات انقاذ رقاد العذراء القدس اعتقال مشتبه قاصر يهودي عنصرية كنيسة القدس المسيحيين 4 اصابات حادث طرق المدخل الغربي سخنين مدينة سيارتين خصوصيتين الثانوية المدرسة التكنولوجية الفوج تخريج تخرج طلابها مشاركة واسعة شفاعمرو اصابات انقلاب جرافة هضبة الجولان حادث طرق اسعاف مروحية نقل مصابين مستشفى شرطة محمد جبريل احمد دهامشة كفر كنا اللد طب طالبا رومانيا حادث طرق مروع بوخارست غرق وادي فراس مغربي يوقع ينضم مكابي حيفا فريق شفاعمرو ابناء سخنين حريق قرب البيوت كفر قرع اطفاء اخماد اندلاع نار كفر قاسم مسيرة ذكرى شهداء بالروح بالدم نفديك يا شهيد اضراب تحذيري عدد من السلطات المحلية تقليصات المزايا الضريبية مصرع 4 شبان عكا الرملة يافا تل ابيب حادث طرق مروع شارع 431 قرب الرملة كلية البيان دير الأسد البعنة تحتفل تحتفي بتخريج فوج . جديد من طلابها
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com