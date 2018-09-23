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اصابة شاب من رهط بصعقة كهربائية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاما من سكان مدينة رهط لاصابة متوسطة جراء تعرضه لصعقة كهربائية في المدينة مساء الاحد .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للشاب بعد اصابته بحروق .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب من رهط بصعقة كهربائية




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