اصابة, شاب, من, رهط, بصعقة, كهربائية,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للشاب بعد اصابته بحروق .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

اصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاما من سكان مدينة رهط لاصابة متوسطة جراء تعرضه لصعقة كهربائية في المدينة مساء الاحد .

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