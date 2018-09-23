مصر, تطلق, سراح, إسرائيلي, بعد, اعتقاله, على, الحدود,

أطلقت السلطات المصرية، مساء اليوم الأحد، سراح إسرائيلي يبلغ من العمر (25 عاما)، بعد أن اعتقل أمس على معبر طابا الحدودي بين البلدين، بعد أن وجدت في حقيبته رصاصة بندقية.

وقالت قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلي، إن مصر "أطلقت الأحد سراح الإسرائيلي، الذي اعتقلته السبت في معبر طابا. عند العثور على رصاصة لبندقية إم-16 في حقيبته".وأضافت القناة بأن "الإسرائيلي البالغ من العمر (25 عاما)، مثل أمام القضاء المصري في نويبع، حيث فُرض عليه غرامة مالية، ومن ثم رُحّل إلى إسرائيل".وكان القنصل الإسرائيلي لدى مصر يتابع هذا الموضوع قد كُلف، يوم أمس السبت، بمتابعة ملف اعتقال المواطن الإسرائيلي مع الجهات المختصة في الحكومة المصرية.ويقدّر عدد الإسرائيليين الذين زاروا سيناء هذا العام بـ 100 ألف، ولا يحتاج الإسرائيلي تأشيرة لدخول سيناء، بموجب معاهدة السلام الإسرائيلية- المصرية المعروفة بـ "كامب ديفيد".