بيريز, يقر, بأسطورية, رونالدو.., ويوضح, رهان, الريال, الجديد,

كلمات متعلقةبيريز, يقر, بأسطورية, رونالدو.., ويوضح, رهان, الريال, الجديد,
استدعى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، 19 لاعبًا، من أجل...
أبدى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، سعادته للفوز الذي حققه على غريمه التقليدي...
عبر مهاجم فريق ريال مدريد اللاعب الدولي الإسباني لوكاس فاسكيز عن سعادته لوسائل...
اشاد المدافع الفرنسي لفريق ريال مدريد الاسباني رافاييل فاران بقائد الفريق...
نادي برشلونة قد يواجه عقوبات بعد أن قام جمهوره بغناء عبارة "Cristiano come out of the closet"...
قال الإسباني إنييستا، نجم نادي برشلونة الإسباني، أن فريقه فعل ما يكفي من أجل...
أبدى لويس إنريكي، مدرب برشلونة، تفاجئه من فرض ريال مدريد التعادل في الوقت القاتل،...
عبر قائد فريق ريال مدريد الاسباني الدولي سيرجيو راموس عن سعادته بالتعادل...
لن يتمكن النجم البرازيلي لفريق برشلونة نيمار دا سيلفا من خوض الجولة المقبلة...
كشف مهاجم فريق برشلونة الإسباني الدولي الاوروغوياني لويس سواريز أن فريقه كان...