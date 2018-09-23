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الكشف عن جنس مولود نانسي عجرم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد إعلانها عن حملها بطريقة مميّزة حيث نشرت صورة لإبنتاها إيلا وميلا وهما تمسكان لوحتان مكتوب عليهما " نحمل لكم سراً.. إننا سنكون الإخوة الكبار".


إتبع محبو الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ الطريقة ذاتها للكشف عن جنس مولودها القادم، حيث نشرت إحدى صفحات معجبيها الصورة ذاتها لـ إلا وميلا وكتب عليها " لدينا سر جديد.. ستصبح لدينا أخت".

وكانت نانسي قد خضعت سابقاً لإختبار هوية الجنين في برنامج Trending وتمّ تخييرها بين قطع ليمون الحامض وقطعة من كاتو الشوكولا لمعرفة هوية الجنين.

لكن وأثناء اختيارها الحامض قالت أنها أكلت الحامض عندما كانت حامل بـ ميلا وجاءت فتاة ولم تصدق العادة، أما عن إسم الجنين فما زالت تنتظر معرفة هوية الجنين كي تختار ميلا وإيلا الإسم بنفسهما.
الكشف عن جنس مولود نانسي عجرم




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