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السجن المؤبد للمرشد العام للإخوان المسلمين في مصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد على، محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و64 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث العدوة".


وقال المستشار، سليمان عطا الشاهد، رئيس محكمة جنايات المنيا، المنعقدة، أثناء جلسة الحكم على محمد بديع و807 متهمين بقضية "أحداث عنف العدوة"، إن "الشريعة الإسلامية حرمت الإشارة بالسلاح".


شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس عام 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.




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