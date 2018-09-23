إبنة, نانسي, عجرم, ترقص, لتساعدها, في, التسويق, لفيديو, كليبها, الجديد,

نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ فيديو على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهر بعض اللقطات من فيديو كليبها الجديد لأغنيتها "بدنا نولع الجو".

نانسي شوقت الجمهور للفيديو كليب على طريقتها حيث صورت اللقطات من الكليب الذي كان يعرض على شاشة التلفزيون لديها ثم انتقلت إلى تصوير إبنتها وهي ترقص أمام الشاشة على وقع أنغام الاغنية.وكتبت نانسي تعليقاً: " إنه تيزر صغير، لأحضرتكم للفيديو لمشاهدة الفيديو كليب قريباً " .يذكر أن بعد إعلان نانسي عن حملها بطريقة مميّزة حيث نشرت صورة لإبنتاها إيلا وميلا وهما تمسكان لوحتان مكتوب عليهما " نحمل لكم سراً.. إننا سنكون الإخوة الكبار"، إتبع محبو الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ الطريقة ذاتها للكشف عن جنس مولودها القادم، حيث نشرت إحدى صفحات معجبيها الصورة ذاتها لـ إلا وميلا وكتب عليها " لدينا سر جديد.. ستصبح لدينا أخت"