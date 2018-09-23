تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 09:20:25 تراكم الثلوج على ارتفاع 10 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-20 09:29:06 الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على منع الإعلان ونشر أسماء مصابين في الشبكات الاجتماعية‎ |  2018-12-20 09:02:34 النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء |  2018-12-20 08:49:36 ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا |  2018-12-20 08:44:04 الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! |  2018-12-20 08:41:01 فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم |  2018-12-20 08:33:51 تخريب سيارات وشعارات تدعو لقتل العرب في القدس |  2018-12-20 08:32:27 نتنياهو بعد إعلان انسحاب أمريكا من سوريا: ترامب أبلغني قبل القرار |  2018-12-20 06:21:14 الخارجية الأردنية: حل مسألة تأشيرات الدخول إلى السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة |  2018-12-20 06:18:14 الطقس: منخفض جوي وأمطار شديدة |  2018-12-19 23:42:17 مدرسة الزرازير الرسمية تستقبل مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم |  2018-12-19 23:39:26 الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد |  2018-12-19 22:32:20 مصرع سيدة في حادث طرق قرب مطار اللد |  2018-12-19 21:50:02 ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية |  2018-12-19 20:41:07 القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إبنة نانسي عجرم ترقص لتساعدها في التسويق لفيديو كليبها الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ فيديو على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهر بعض اللقطات من فيديو كليبها الجديد لأغنيتها "بدنا نولع الجو".



نانسي شوقت الجمهور للفيديو كليب على طريقتها حيث صورت اللقطات من الكليب الذي كان يعرض على شاشة التلفزيون لديها ثم انتقلت إلى تصوير إبنتها وهي ترقص أمام الشاشة على وقع أنغام الاغنية.


وكتبت نانسي تعليقاً: " إنه تيزر صغير، لأحضرتكم للفيديو لمشاهدة الفيديو كليب قريباً " .


يذكر أن بعد إعلان نانسي عن حملها بطريقة مميّزة حيث نشرت صورة لإبنتاها إيلا وميلا وهما تمسكان لوحتان مكتوب عليهما " نحمل لكم سراً.. إننا سنكون الإخوة الكبار"، إتبع محبو الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ الطريقة ذاتها للكشف عن جنس مولودها القادم، حيث نشرت إحدى صفحات معجبيها الصورة ذاتها لـ إلا وميلا وكتب عليها " لدينا سر جديد.. ستصبح لدينا أخت"




كلمات متعلقة

إبنة, نانسي, عجرم, ترقص, لتساعدها, في, التسويق, لفيديو, كليبها, الجديد,

تابعونــا

سعد لمجرد ينجح في إختيار "بدك ايه" ويبدع بأداء عالمي سعد لمجرد ينجح في إختيار "بدك ايه" ويبدع بأداء عالمي 2018-12-20 | 08:48:23

كالعادة يعرف الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ كيف يعود وماذا يصدر من جديد، فقد طرح...

أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش 2018-12-19 | 16:49:19

تعرضت الكاتبة الجزائرية ​أحلام مستغانمي​ لوعكة صحية بسبب عدم تقيدها بتعليمات...

فيديو كليب "قومي" يثير الجدل.. وهجوم على ميريام فارس فيديو كليب "قومي" يثير الجدل.. وهجوم على ميريام فارس 2018-12-19 | 15:00:03

أثارت أحدث أغاني الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلا واسعا على مواقع التواصل...

في المرة الرابعة.. رانيا يوسف كالعروس بفستان أبيض! في المرة الرابعة.. رانيا يوسف كالعروس بفستان أبيض! 2018-12-19 | 13:31:48

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن صور جديدة “فوتو سيشن” حديث، وهى المرة...

حلا شيحة في أول جلسة تصوير بعد خلعها الحجاب حلا شيحة في أول جلسة تصوير بعد خلعها الحجاب 2018-12-19 | 12:35:39

خضعت الفنانة المصرية حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة، والتي تعد اول جلسة تصوير لها بعد...

هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية 2018-12-19 | 11:36:11

احتفلت الفنانة إليسا باليوم العالمي للغة العربية، بكتابة تغريدة باللغة العربية،...

هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية 2018-12-19 | 11:36:11

احتفلت الفنانة إليسا باليوم العالمي للغة العربية، بكتابة تغريدة باللغة العربية،...

نادين نسيب نجيم محتارة ومنى زكي تحل لها الموضوع ‎- فيديو نادين نسيب نجيم محتارة ومنى زكي تحل لها الموضوع ‎- فيديو 2018-12-19 | 10:16:29

شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ متابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي...

راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير بألوان الكريسماس راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير بألوان الكريسماس 2018-12-19 | 08:36:25

خضعت الفنانة المصرية راندا البحيري لجلسة تصوير جديدة احتفالا بعيد الميلاد مع...

الجسمي يزور البابا فرانسيس ويشارك في حفل الفاتيكان كأول فنان عربي مسلم يتغنى بالتسامح الجسمي يزور البابا فرانسيس ويشارك في حفل الفاتيكان كأول فنان عربي مسلم يتغنى بالتسامح 2018-12-18 | 23:55:29

بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 عام التسامح، حمل الفنان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعدادية عرعرة افتتاح العام الدراسي الغاء الاضراب تعليق لجنة اولياء امور طلابرصاصة طائشة ام الفحم داخل شباك غرفة اطفال اطلاق نار ظاهرة شرطة الناصرة شجرة ميلاد اضاءة حفل سوق الميلاد تستعد استعدادات سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء سطو مسلح اطلاق نار محطة وقود اعتقال شابين رسائل تهديد رصاصة حافلات سياحة اطارات ثقب كفر قاسم جبل الشيخ وفاة عامل عربي ورشة بناء عكا الشرطة ترجح تعرضه وعكة صحية الرملة مواجهات اعتقالات اصابات مظاهرة جت انتخابات رئاسة عضوية مجلس محلي تقديم قوائم اجواء منى تيهاوي اختفاء اثار قرية دبورية الشرطة تبحث عنها مساعدة الجمهور التوقيت الشتوي بدء العمل بموجب الساعة ترجيع اعادة عقارب ساعة واحدة وزير والأمن الداخلي أردان جلعاد يصل ام الفحم بلدية وسط حراسة مشددة وانتشار كبير الشرطةلمار قط عبلين سيارة مصرع نصري عائلة الطفلة اختناقا دخلت لم ينساها اوراق نقدية 100 دولار تحمل شعار داعش الجليل الاعلى العثور الشرطة تحققكوكب ابو الهيجا مسيرة الاقصى المسجد تضامنا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com