رجل, اعمال, شاب, من, الناصرة, يقدم, منحا, دراسية, لعدد, من, الجامعيين, العرب,

في خطوة مميزة، بادر رجل اعمال شاب من سكان مدينة الناصرة ( برفض الكشف عن هويته) الى تقديم منح دراسية كاملة وغير مشروطة لعدد من طلاب الجامعات العرب ،رغبة منه في حل ضائقة الاهالي المادية الصعبه ومساعدتهم من خلال تحمل أعباء مصاريف وتكلفة السنة الدراسية الجديدة .واعرب اهالي الطلاب الجامعيين ، عن شكرهم له وامتننانهم لرجل الاعمال الشاب ، الذي لم يخذل الطلاب فور توجههم له ، بل على العكس فقد فاجأهم بالاستجابة الفوريةوتقديم المنح لهم دون شروط سوى رغبته في دعمهم لتحقيق طموحهم .وقال والد احد الطلاب الحاصلين على المنحة لمراسلنا “ تم الامر بعد توجه بعض الطلاب الجامعيين للمؤسسات الرسمية للحصول على منح دراسة ، لكن طلباتهم قوبلتبالرفض بحجة عدم ملائمتها للمعاير المطلوبة والتأخر في تقديم الطلبات ، الا انها قوبلت بالترحاب والتقدير حالما توجهوا لرجل الاعمال ، ودون تردد اخذ على عاتقه تقديممنح دراسية كاملة لجميع الطلاب المتقدمين ، وهم من عدة جامعات ومعاهد مختلفة في البلاد “ .هذا وقد عبر احد الاباء عن تقديره لرجل الاعمال الشاب والعصامي والذي صنع نفسه بنفسه ، معتبراً اياه قدوة لرجال الاعمال العرب لعمل الخير والمبادرة .بينما عبر رجل الاعمال الشاب ، عن رضاه من دعم الطلاب الاكادميين من باب التكافل الاجتماعي المفقود في المجتمع العربي ، واضاف “ ان الطلاب هم الشريحة الاضعففي هذا المجتمع ، خاصة وانهم يكرسون كل وقتهم في الدراسة والعلم ، سعيا منهم لتحسين ظروفهم الحياتية ومن ثم تطوير المجتمع بشكل عام ، ولذا فانهم بأمس الحاجةالى الدعم المادي غير المشروط “ . ويرى رجل الاعمال : “ ان الشباب الطموحين للعلم والمعرفة والدراسه ، والتطور هم مستقبل مجتمعنا العربي في البلاد وواجب علينادعمهم وتوفير لهم جميع سبل الوصول للعلم”.