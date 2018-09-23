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بيريز يقر بأسطورية رونالدو.. ويوضح رهان الريال الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجه فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الشكر لنجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو على كل ما قدمه للميرنجي خلال 9 سنوات، قبل الرحيل هذا الصيف لصفوف يوفنتوس.



وقال بيريز، خلال اجتماع الجمعية العمومية، صباح اليوم الأحد: "لأول مرة نتوج بالبطولة الأوروبية في كرة القدم وكرة السلة معًا، ونحن فخورون لأننا نعيش فترة تاريخية على المستوى الرياضي والاقتصادي والاجتماعي".


وأضاف: "أفضل اللاعبين في العالم هنا في ريال مدريد، ساعدوا الفريق على التتويج بـ4 ألقاب دوري أبطال أوروبا".


وعن كريستيانو رونالدو، قال بيريز: "هو خليفة دي ستيفانو، وسيتناقل الأجيال في ريال مدريد أسطوريته، وسوف يظل دائمًا مثالا رائعا لنا".


وتابع: "زيدان كتب التاريخ هنا في ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد منزله، شكرًا لك زيدان".


وواصل: "الشباب هم حجر الزاوية في المشروع الجديد، بجانب أفضل اللاعبين في العالم، من أجل حصد المزيد من الألقاب".


وأردف: "من أكثر مشروعاتنا الطموحة، أن نجعل سانتياجو برنابيو واحدًا من أحدث الملاعب في العالم".


واختتم: "الدخل وصل إلى 751 مليون يورو، بزيادة 11% عن العام السابق، ومنذ موسم 2000، زاد الدخل من 118 إلى 751 مليون يورو".




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