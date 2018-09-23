اليكم, سعر, فستان, دينا, الشربيني, الذي, عرضها, للتجريح, !,

تعرضت الفنانة دينا الشربيني لنقد لاذع على إثر فستانها الجريء الذي ارتدته في فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية

وارتدت دينا الشربيني فستاناً أسود اللون حمل توقيع ” Roberto Cavalli”، كان مكشوفاً من منطقتي البطن والصدر بشكل لم يعجب البعض.فستان دينا الشربيني الجريء في مهرجان الجونة كشف عن سعره الضخم وهو 2295 دولار امريكي كما يظهر على موقع Roberto Cavalli.