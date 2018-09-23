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أغرب دعوة لحضور حفل زفاف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يشترط البعض أحيانا خلال دعوات حضور حفل الزفاف على المدعوين، بعض الأشياء حتى تكون هناك خصوصية للحفل.



إلا أن دعوة غريبة لحضور حفل زفاف ببريطانيا، أثارت تفاعلا واسعا خلال الآونة الأخيرة، بعدما اشترطت على المدعوين أن يلتزموا بقيود صارمة حتى يضمنوا حضور الحفل.


صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، ذكرت أن الدعوة التي وجهتها المسئولة عن إقامة حفل الزفاف تشترط الوصول قبل 15 أو 30 دقيقة من بداية العرس حتى يضمن المدعو دخول القاعة، وعدم ارتداء الألوان البيضاء والعاجية و”الكريمية”، أما النساء فعليهن أن يلتزمن بتسريحة شعر بسيطة تسمى “ذيل الحصان” أما “الماكياج” فيتوجب ألا يكون كاملا.


الصحيفة ذكرت أنه فيما يبدو أن مسئولة الزفاف قد لجأت إلى هذا الإجراء حتى تظل العروس متميزة خلال ليلة العرس ولا تبدو مثل باقي المدعوات.


كما تحظر القائمة أيضا تسجيل مقاطع الفيديو خلال الزفاف، وتمنع مشاركة الصور قبل منح إذن بذلك في الوقت المناسب، ويتعين على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العرس أن يلتزموا بوسم “هاشتاغ” واحد.. كما تنبه القائمة إلى أن المدعويين ممنوعون من الحديث إلى العروس، أما دخول الزفاف فيتطلب أخذ هدية يصل سعرها إلى 75 دولارا على الأقل.


الدعوة - التي لم يكشف عن أصحابها - تحولت إلى موضوع للسخرية على المنصات الاجتماعية، وقال معلقون: إنه لم يتبق للعروس سوى أن تفرض ضريبة على الحاضرين.. ورأى آخرون أن قائمة المحظورات صارمة ومادية.




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