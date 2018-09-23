موسكو:, إسرائيل, ضللتنا, وسلوكها, جاحد,

اتهم الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف تل أبيب بأنها ضللت موسكو بشأن منطقة غارات مقاتلاتها، واصفا السلوك الإسرائيلي بـ "الجاحد" بما عملته روسيا لإسرائيل.

وقال كوناشينكوف في مؤتمر خاص لكشف ملابسات إسقاط إيل 20 الروسية، اليوم السبت: "إن ممثلة هيئة الأركان العامة للقوات الجوية الإسرائيلية أخبرت الطرف الروسي خلال المفاوضات عبر قناة الاتصال لمنع التصادم العسكري في الأجواء بأن الأهداف التي كان من المخطط ضربها خلال طلعة الطيران الإسرائيلي تقع في شمال سوريا. لقد جرى هذا الاتصال الهاتفي باللغة الروسية حيث يتوفّر لدى وزارة الدفاع الروسية تسجيل صوتي لهذا الاتصال".وأضاف: "لم تشن القوات الجوية الإسرائيلية غاراتها في المناطق الشمالية للجمهورية العربية السورية بل في ريف اللاذقية التي تعد محافظة سورية غربية. أما مدينة اللاذقية فتقع في منطقة الساحل الغربي السوري".وتابع: "إن التضليل الذي قامت به الضابطة الإسرائيلية بشأن منطقة غارات المقاتلات الإسرائيلية لم يمنح الطائرة الروسية "إيل–20" فرصة الخروج إلى منطقة آمنة".