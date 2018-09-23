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"إنستغرام" تختبر ميزة ضمنية لإعادة نشر المحتوى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعمل منصة مشاركة الصور إنستغرام على اختبار طريقة تسمح للمستخدم بإعادة نشر المشاركات من حسابات أخرى إلى خلاصة تغذيته، وذلك بعد سنوات من مقاومة مديري الشركة لطرح مثل هذه الميزة خوفاً من أنها ستفسد الطبيعة الشخصية للتطبيق، ولكن في الوقت نفسه فإن توفيرها قد يجلب المزيد من الحيوية إلى خلاصة التغذية، بحيث إنها قد تتفوق بسرعة على ميزة القصص، مع التخوف أيضًا من إمكانية استخدامها لنشر الأخبار المزيفة والتأثير في الحملات الانتخابية وغيرها من العواقب السلبية الأخرى التي تعمل فيسبوك على التصدي لها منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية 2016.



ويتواجد زر إعادة التغريد ضمن تويتر، كما تحتوي فيسبوك على أيقونة مشاركة، بينما لا تمتلك إنستغرام مثل هذه الميزات، وكان على المستخدمين أن يبدعوا في محاولة نشر المحتوى من حسابات أخرى إلى الجدول الزمني الخاصة بهم مثل تنزيل ذلك المحتوى أو أخذ لقطات شاشة ثم إعادة نشرها ضمن جدولهم الزمني أو استخدام البعض لتطبيقات تابعة لجهات خارجية تتيح إعادة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، حيث يضم متجر تطبيقات iOS العشرات من التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تعيد نشر الصور ومقاطع الفيديو إلى حساباتك.


وظل مستخدمو إنستغرام على مدار سنوات يطالبون بميزة مشاركة أصلية، مشابهة لتلك المتوفرة في الشبكات الاجتماعية الشائعة الأخرى، ويبدو أنهم قد يحصلون عليها قريبًا، إذ أشار تقرير جديد إلى أن الشركة تختبر ميزة تعرف داخليًا باسم “المشاركة السلسة” seamless sharing، وتقدم هذه الميزة خيارًا جديدًا يسمى “مشاركة إلى التغذية” يظهر في أعلى يمين كل مشاركة.


وتظهر المشاركات التي تمت إعادة مشاركتها في الخلاصة بشكل يشابه التغريدات، حيث يتواجد المحتوى الأصلي أسفل اسم وصورة المستخدم الذي شاركها، وأكدت مصادر مطلعة على أن الميزة موجودة، حيث يمكن إعادة نشر المشاركات مرتين على الأقل بشكلها الحالي للميزة، ولكن يبدو أن إنستاجرام لم تعتمد شكلها النهائي، وأنها ما تزال في مراحلها المبكرة، وكما هو الحال مع كل هذه الميزات الاستكشافية، يمكن أن تنتهي قبل إطلاقها.


ويبدو أن إنستغرام قد تحد من القدرة على إعادة نشر المشاركات على الشركات فقط، والتي من غير المرجح أن تنشر معلومات مضللة وغيرها من المحتويات غير المرغوب فيها في الخلاصة، وتمتلك المنصة سجلًا طويلًا في تقديم بعض الميزات، بما في ذلك جدولة النشر أو التحميل المتعدد، إلى الأنشطة التجارية أولاً.


ووفقًا لمؤسسي إنستغرام كيفين سيستروم Kevin Systrom و مايك كريغر Mike Krieger فقد تمت مناقشة الميزة داخليًا لسنوات، حيث قال كيفين سيستروم: “نحن نناقش ميزة إعادة المشاركة كثيرًا لأنه من الواضح أن الأشخاص يحبون فكرة إعادة مشاركة المحتوى الذي يعثرون عليه”، وأضاف أن إنستاجرام مليئة بالأشياء الرائعة، وإحدى الطرق الرئيسية التي يتواصل بها الأشخاص عبر Instagram Direct الآن هي أنهم يشاركون المحتوى الذي يعثرون عليه على المنصة، لذلك تناقشنا في هذا الأمر مرارًا وتكرارًا.


وأوضح المدير التنفيذي للمنصة أن هذا القرار يتعلق بالحفاظ على تركيز خلاصتك على الأشخاص الذين تعرفهم بدلاً من الأشخاص الذين تعرفهم ويعثرون على أشياء أخرى يمكنك رؤيتها، ويعتقد أن هذا الأمر أكثر من شاهد على تركيز المنصة على المحتوى الأصلي وعلى التواصل بين المستخدمين في المقام الأول أكثر من أي شيء آخر.


وكانت إنستغرام قد خففت من الحظر المفروض على إعادة المشاركة هذا العام عندما بدأت السماح للمستخدمين بإعادة نشر قصص عامة يتم فيها ذكر حساباتهم ضمن قصصهم الخاصة، وحاولت من خلال ذلك التقليل من احتمال أن تؤدي الميزة إلى تغييرات في تغذية القصص بشكل يشابه تويتر، وفتحت في الوقت نفسه الباب لميزة إعادة نشر أقل تقييدًا في هذه الأثناء.




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