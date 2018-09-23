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الإعلان عن الحراك البحري التاسع غدا شمالي غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن انطلاق حراك بحري تاسع غدًا الاثنين، بمساندة حراك بري على الشاطئ، باتجاه الحدود الشمالية شمالي قطاع غزة.



وأوضحت سوزان زيادة في كلمة ممثلة عن الحراك خلال مؤتمر صحفي بميناء غزة الأحد، أن هذا المسير البحري التاسع يأتي ضمن التظاهرات البحرية المتجددة.


وذكرت زيادة أن المسير البحري يسانده حراك بري شمال منطقة الواحة (شمال غرب القطاع)، داعيةً جماهير شعبنا للمشاركة والاحتشاد.


ومن المقرر أن ينطلق المسير في الرابعة عصرًا، ويضم عشرات من القوارب التي تحمل متضرري الحصار. 


ودعت العالم إلى تدارك الأوضاع في قطاع غزة قبل الوصول إلى الانفجار، وقالت: "انفجارنا لم يحدث بعد، وعلى العالم أن يتحرك قبل أن تنفجر مليونا قنبلة تجاه الاحتلال".




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