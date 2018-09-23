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صور - وفاة شابين في حادث سير ذاتي مروع بنابلس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 توفي شابان في حادث سير ذاتي وقع في نابلس ظهر اليوم السبت، وفق ما أفاد به الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.



وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة نابلس المقدم أمجد فراحتة، في وقت سابق، أن شاحنة كانت تسير في منعطف شديد الانحدار في خلة الإيمان بنابلس، فقد سائقها السيطرة عليها، فدخلت بمخزن قيد الإنشاء، وارتطمت بنافذة في الجهة المقابلة.


وأضاف أن مقدمة الشاحنة تحطمت وخرجت من النافذة، مما أدى إلى وفاة مواطن (27 عاما)، وأصابة آخر وصفة حالته بالخطرة، واعلن عن وفاته في وقت لاحق، نتيجة حادث انزلاق مركبتهم واصطدامها في بناية.


وهرعت إلى المكان طواقم إطفائية بلدية نابلس والشرطة والإسعاف، وعملت على تخليص المصابين ونقلهما إلى المستشفى، ليعلن عن وفاة احدهما لاحقا.




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