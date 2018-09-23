: لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات المدمرة التي شهدتها ولاية نابل في شمال شرقي تونس، كما خلفت السيول الجارفة خسائر مادية فادحة.

وتمكنت فرق الحماية المدنية من انتشال جثتي فتاتين (20 و 25 عاما)، مساء السبت، بمنطقة بوسهم من معتمدية بوعرقوب (60 كلم) شرقي العاصمة التونسية، بعد أن جرفتهما مياه الأمطار الطوفانية، التي تهاطلت بولاية نابل، وفق ما أكده معتمد بوعرقوب، حسام بن أحمد، في تصريح لوكالة (وات) ليرتفع بذلك عدد ضحايا الفيضانات إلى 3 أشخاص.وكان الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، قد أكد في تصريح سابق، وفاة شخص مساء السبت بعد أن جرفته السيول في منطقة "بير مروة" التابعة لمعتمدية تاكلسة من ولاية نابل.وأشار معتمد بوعرقوب إلى أن خلية الأزمة تواصل عملها ومتابعة الوضع في المنطقة، مشيرا إلى أن الأوضاع بدأت تسير نحو الانفراج بعد توقف هطول الأمطار وبداية انخفاض منسوب المياه.