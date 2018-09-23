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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني يوسف فنيانوس أن بلاده ستتقدم بشكوى...
اتهمت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، إسرائيل بشن غارات على دمشق وريفها،...
أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجود مخاوف أمنية رافقت زيارته إلى العراق،...
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، يوم الأربعاء، إلى العاصمة...
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الهجوم الإسرائيلي على سوريا مساء الثلاثاء نفذته 6...
في مشهد هو الأول من نوعه في التاريخ المصري، تواجه رئيسان مصريان سابقان هما حسني...
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية، اسقطت 14 صاروخاً امس من اصل...
وصل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام...
قال وزير الخارجية والمغتربينالفلسطيني رياض المالكي إنه بناء على توجيهات الرئيس...
تعمل دول الخليج على إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بعد ثماني سنوات من تعليق...