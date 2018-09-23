امهال, أهالي, الخان, الاحمر, حتى, الاول, من, الشهر, المقبل, لهدمه,

اقتحمت قوات الجيش صباح اليوم الاحد، قرية الخان الاحمر شرق القدس وسلمت الاهالي اخطارًا أمهلتهم بموجبه حتى الاول من تشرين اول/اكتوبر، لهدم منازلهم بأيديهم، والا فأنها ستنفذ قرار المحكمة العليا بشأن الهدم.

ويرفض السكان قرار سلطات الاحتلال بالهدم، مؤكدين ان موقفهم هو "هم سيهدمون ونحن سنبني".واكد الناطق باسم عرب الجهالين داوود الجهالين ، أن الاعتصام المفتوح في الخان الأحمر متواصل لليوم الـ19 على التوالي، وسط حضور وتضامن وطني ودولي كبيرين، رغم عرقلة الاحتلال وصول النشطاء للقرية عبر نصب الحواجز العسكرية.وكانت المحكمة العليا، رفضت في الخامس من الشهر الجاري، التماس أهالي القرية ضد إخلائهم، وتهجيرهم، وهدم القرية المقامة، وأقرت بهدمها خلال أسبوع.وسبق أن قررت المحكمة في أيار/ مايو المنصرم هدم القرية، التي تضم مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.