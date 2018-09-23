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كفرقاسم تفجع بوفاة الشاب نسيب عبدالله عيسى (44 عاما)



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فجعت مدينة كفر قاسم فجر اليوم بخبر وفاة الشاب نسيم عبدالله عيسى (44 عاما)،وذلك بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا.هذا وتسود حالة من الحزن والألم لدى العائلة والأقارب، حيث ان الجميع اثنى على سيرته ومسيرته واخلاقه العالية وتواضعه الدائم.

 





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