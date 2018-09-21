تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-23 20:02:01 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في رهط |  2018-12-23 19:27:46 رهط:اعتقال شابتين بشبهة الاعتداء على قاصر |  2018-12-23 18:46:55 تقديم تصريح مدعي عام بحق شاب فحماوي بشبهة اطلاق النار وضح النهار |  2018-12-23 18:44:51 جمعية حقوق المواطن تلتمس للعليا لشطب قانون القومية |  2018-12-23 18:41:20 المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم تشكر طاقم المعلمين بمناسبة إنتهاء الفصل الأول |  2018-12-23 18:37:30 نتنياهو:تصرفات الطاغية المعادي للسامية اردوغان جنونية |  2018-12-23 15:02:17 الرئيس ماكرون يُشيد بشجاعة قوات "برخان" |  2018-12-23 15:00:14 النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب |  2018-12-23 14:27:36 75 ألف مهنئ في "آخر عيد ميلاد" لأمبراطور اليابان |  2018-12-23 14:08:32 نتنياهو: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا لن يغير سياسة إسرائيل |  2018-12-23 13:50:26 هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة |  2018-12-23 13:20:46 لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار |  2018-12-23 13:19:17 أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" |  2018-12-23 13:17:53 إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين |  2018-12-23 13:06:32 اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عفيفي يستنكر تمديد أعتقال القيادي رجا اغبارية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




 
يستنكر وليد العفيفي المرشح لرئاسة بلدية الناصرة، تمديد اعتقال المناضل رجا اغبارية القيادي في حركة ابناء البلد، هذا الاعتقال التعسفي بحجة التحريض من خلال الشبكات الاجتماعية. ويدعو العفيفي الى اوسع وحدة وطنية في مواجهة القوانين العنصرية خاصة قانون القومية الذي هو نتاج للتحريض العنصري على الجماهير العربية.




كلمات متعلقة

عفيفي, يستنكر, تمديد, أعتقال, القيادي, رجا, اغبارية,

تابعونــا

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في رهط اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في رهط 2018-12-23 | 20:02:01

وقع مساء اليوم الاحد شجار عنيف بين عائلتين في حارة 26 بمدينة رهط , مما ادى الى اصابة...

رهط:اعتقال شابتين بشبهة الاعتداء على قاصر رهط:اعتقال شابتين بشبهة الاعتداء على قاصر 2018-12-23 | 19:27:46

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:"في تاريخ 16.12.18 حوالي الساعة 08:00 صباحاً...

تقديم تصريح مدعي عام بحق شاب فحماوي بشبهة اطلاق النار وضح النهار تقديم تصريح مدعي عام بحق شاب فحماوي بشبهة اطلاق النار وضح النهار 2018-12-23 | 18:46:55

تم صباح اليوم الاحد تقديم تصريح مدعي عام ضد شاب من مدينة ام الفحم يبلغ من العمر 20...

جمعية حقوق المواطن تلتمس للعليا لشطب قانون القومية جمعية حقوق المواطن تلتمس للعليا لشطب قانون القومية 2018-12-23 | 18:44:51

تقدمت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم الاحد للمحكمة العليا بالتماس لشطب قانون أساس...

المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم تشكر طاقم المعلمين بمناسبة إنتهاء الفصل الأول المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم تشكر طاقم المعلمين بمناسبة إنتهاء الفصل الأول 2018-12-23 | 18:41:20

قامت المدرسة الثانوية الشاملة في مدينة كفر قاسم بعد ظهر اليوم الأحد 23-12-2018 بدعوة...

نتنياهو:تصرفات الطاغية المعادي للسامية اردوغان جنونية نتنياهو:تصرفات الطاغية المعادي للسامية اردوغان جنونية 2018-12-23 | 18:37:30

قال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم في فعالية...

النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب 2018-12-23 | 15:00:14

زار يوم السبت الماضي النائب أكرم حسون قرية شعب وحل ضيفا على المجلس المحلي حيث كان...

هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة 2018-12-23 | 13:50:26

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان يوم غد الاثنين سيتم اغلاق شوارع...

إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين 2018-12-23 | 13:17:53

بكل فخر واعتزاز كرّمت إدارة مدرسة المتنبي الإعداديّة- طمرة، طلّابها المتفوّقين...

اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس 2018-12-23 | 13:06:32

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال مطاردة سيارة كان سائقها يقود بتهور...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر توتنهام مانشستر سيتي مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم كحيل هدى ابو سراري تمديد اعتقال شقيق المرحومة ام 4 اطفال يافا بشبهة قتلها الناصرة حرق اطارات اغلاق شارع البيج فاشن استنفار الشرطة حادث انقلاب تراكتور مجد الكروم متوسطة اصابة طرق حادث قرية مستشفى اسعاف شرطة مشاركة واسعة ام الفحم ماستر شيف بلدية طبخ خلويات كونديتوريا مطبخ وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا مشتبه تحرش جنسي افعال مشينة ادلة قاعدة الشرطة التحقيق حرق اطارات مدخل قرية كفرمندا شبان شرطة حادث طرق مروع حادث العفولة اصابة سائق الشرطة مستشفى مصرع شاب قتيل مصرع سائق دراجة نارية حادث طرق اسعاف شرطة مفرق مدينة طمرة لهفيم حادث طرق اصابة متوسطة سيارة شاحنة الشرطة اسعاف سلمونيلا جرثومة سحب خام تصنيع اغذية RJM تلوث وزارة الصحة سحب منتجات المربية المرحومة سهى منصور الطيرة قتل جريمة سلاح الجناة الشرطة تظاهرة شعارات مطالبة شرطة تحول الناصرة ثكنة عسكرية مظاهرة بيج فاشن خيالة وحدات يسام مواجهات اعتقالات حراك شبابيتعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا اصابة رجل طوبا زنغرية قرية بالغة جراء اطلاق نار الشرطة مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com