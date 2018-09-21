عفيفي, يستنكر, تمديد, أعتقال, القيادي, رجا, اغبارية,

يستنكر وليد العفيفي المرشح لرئاسة بلدية الناصرة، تمديد اعتقال المناضل رجا اغبارية القيادي في حركة ابناء البلد، هذا الاعتقال التعسفي بحجة التحريض من خلال الشبكات الاجتماعية. ويدعو العفيفي الى اوسع وحدة وطنية في مواجهة القوانين العنصرية خاصة قانون القومية الذي هو نتاج للتحريض العنصري على الجماهير العربية.

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