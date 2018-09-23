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كندا: اعصار أوتاوا حولها إلى "ساحة حرب"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس بلدية أوتاوا الكنديّة التي شهدت الجمعة، إعصارًا تسبّب بأضرار جسيمة وأدّى إلى إصابة نحو ثلاثين شخصًا بجروح، إنّ بعض الأحياء بدأت السبت كأنها "ساحة حرب".



ونقلت وسائل إعلام عدّة عن الوكالة الكندية للبيئة أنّ الإعصار صُنّف في الفئة 3 (من أصل 5 على مقياس فوجيتا)، أي أنّ الرياح قد تصل إلى 250 كلم/ساعة.


وأشار رئيس البلديّة، جيم واتسون خلال مؤتمر صحافي إلى أنه زار ليل الجمعة منطقة دونروبين في غرب أوتاوا، وهي واحدة من المنطقتين الأكثر تضررًا من الإعصار.







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