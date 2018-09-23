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بوتين هدد بإسقاط اي طائرة اسرائيلية تقترب من الساحل السوري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت مصادر من موسكو عن تفاصيل اعنف اجتماع واشتباك كلامي بين قائد سلاح الجو الروسي وضباطه من الطيارين الروس مع قائد سلاح الجو الاسرائيلي وطياريه في اجتماع حصل في موسكو في غرفة سلاح الجو الروسي، حيث حصل خلاف كبير وتبادل تهديدات مباشرة.



وهددت روسيا إسرائيل بالرد على مقتل 14 ضابط وجندي روسي ما لم يتم معاقبة الطيارين الاسرائيليين وقائد وحدة العمليات الذي اعطى الاوامر بقصف اللاذقية دون الاخذ بعين الاعتبار وجود الطائرة الروسية، اما اسرائيل فرفضت، لكن روسيا تحدت إسرائيل وارسلت 12 طائرة سوخوي 35 S فوق ساحل فلسطين المحتلة.


والاجواء متوترة رغم الكلام الديبلوماسي الذي يصدر بهدوء لكن الجو العسكري متوتر جدا وقواعد الاشتباك قد تنطلق بين اي لحظة ولحظة.




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