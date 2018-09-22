المغار:, اصابة, 3, شبان, بجراح, متفاوتة, اثر, تعرضهم, للطعن,

تعرض بساعة متأخرة من مساء اليوم السبت 3 شبان من قرية المغار للاصابة بجراح متفاوتة اثر تعرضهم للطعن وذلك خلال شجار عنيف
وعلى الفور تم نقلهم الى مستشفى بوريا بالخضيرة لتلقي العلاج
وعلى الفور وصلت الشرطة الى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث
تعرض بساعة متأخرة من مساء اليوم السبت 3 شبان من قرية المغار للاصابة بجراح متفاوتة اثر تعرضهم للطعن وذلك خلال شجار عنيف
وعلى الفور تم نقلهم الى مستشفى بوريا بالخضيرة لتلقي العلاج
وعلى الفور وصلت الشرطة الى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث
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