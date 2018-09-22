العفيفي:, نقول, للجميع, وعلى, رأسهم, علي, سلام, بأننا, لسنا, قاصرين, عن, كسر, اليد, التي, ترتفع, بوجهنا,

في بيان لمرشح الرئاسة لبلدية الناصرة، وليد العفيفي مساء اليوم السبت جاء فيه: " بعد أن وصل علي سلام إلى ما وصل إليه ، من ترهل تنظيمي وتحول شخصيات من معسكره إلى معسكرنا وبدأ بعضهم يظهر بالصور وإبتعاد آخرين عنه ،بالإضافة إلى تحول قوائم إنتخابية كانت داعمة له في الإنتخابات الماضية إلى داعمة لوليد عفيفي ، وإمتناع آخرين عن دعمه وبقائه وحيدا دون دعم ، بدأ بالهذيان وإفتعال المشكل التي يجيدها وهي ملجأه الأخير ، فقد فرغت جعبته الفارغة أصلا".

عائلات بأكملها بعد إجماع ممثليها وهم بالمئات رفضت دعم سلام

وأضاف البيان: " إن الدعم الجارف لوليد عفيفي من عدد من القوائم الإنتخابية بالإضافة لقوائم وأحزاب ستدعم في الأيام القليلة المقبلة ، وإنضمام عدد من الشخصيات لحملة أبو خالد ، والإجتماعات الشعبية الكثيرة والحلقات البيتية ، والدعوات التي تصل إلينا لإستقبال عفيفي في بيوت كانت حتى الأمس القريب بيوتا داعمة له ، وإعلان عائلات بأكملها بعد إجماع ممثليها وهم بالمئات رفضها دعمه ، وإنزال شوادر ولافتات عن بيوت كانت قد رفعت شعاراته ، وكذلك عجزه عن تجنيد دعم واحد من أي حركة سياسية ،وأيضا مشاركة المئات الكثيرة في توزيع نشرة وليد عفيفي أدت به لفقدان صوابه .

قررنا إجهاض اي إستفزاز من طرفه وهذا ما كان

اليوم وعندما وصلت مسيرة التوزيع التي ضمت أناس مسؤولين وصبابا وأطفال منطقة العمارة مقابل محلات جامبو ، كان بإنتظارهم عدد من نشيطي علي سلام وعلى رأسهم مركز حملته الإنتخابية لعلمهم بوصولنا إلى هناك ، فقاموا بعمل إستفزازات ، وحاولوا الإعتداء على نشيطينا، ومع علمنا بالظروف البائسة والإنهيارات التي يعيشها علي سلام وحملته ، مقابل التقدم السريع لمرشحنا وليد عفيفي فقد قدرنا بجلسة يوم أمس بأنهم سيقومون بعمل إستفزازوتوقعوا أن يرد عليه بالمثل يساعدهم بالنهوض والتحرك من جديد ، ولم نكن نعرف أين سيكون هذا الإستفزاز ولكننا قررنا إجهاض اي إستفزاز من طرفه وهذا ما كان .