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اعتقال 4 شبان بحوزتهم طن أفوكادو مسروقة من إحدى المزارع



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قامت الشرطة اليوم السبت باعتقال 4 شبان من قرية المزرعة ونهاريا، وذلك بعد ايجاد ما يقارب طن من ثمار الافوكادو المسروقة من أحدى المزارع والتي يبلغ ثمنها اكثر من 10 الالاف شيكل


من مستوطنة دور في منطقة الكرمل.وكان قد تم ملاحقة ثلاثة سيارات حتى مفرق عتليت وقامت احدى السيارات باقتحام حاجز للشرطة ومحاولة الهرب




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