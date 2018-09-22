العفولة:, الشرطة, تلقي, القبض, على, مواطن, من, الضفة, الغربية, للاشتباه, بمحاولته, القيام, بعملية,

في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي مساء اليوم السبت ان مركز الشرطة 100 تلقى من مصدر مجهول عن تواجد مقيم غير شرعي من منطقة الضفة الغربية متواجد في مدينه العفولة وبنيته القيام بعملية.

قوات كبيرة من الشرطة منها العلنية والسرية قامت بعمليات مسح وتمشيط، في كافه ارجاء المدينة و قامت بنشر الحواجز في مداخل ومخارج المدينة والمنطقة.

بالاضافة الى ذلك تم استعمال تقنيات تكنولوجية بهدف رصد المشتبه.

لاحقًا تلقى مركز الشرطة بلاغ من المجهول نفسه، فقام بإعلامهم برقم السياره التي يستقلها المشتبه.

خلال وقت قصير من تلقي البلاغ رصد محاربو وحده مكافحه الشغب السيارة التي استقلها المشتبه في ربع يزراعيل في مدينة العفولهة.

المحاربون قاموا برصد المشتبه وإلقاء القبض عليه. فأحيل الى التحقيق في محطه الشرطه بالتعاون مع جهاز الامن العام.