غادة, عادل, تتعرض, لموقف, محرج, على, الهواء, بسبب, فستانها…, شاهد, ماذا, حدث!,

تعثّر الفنانات وسقوطهنّ على المسارح وفي المهرجانات والأماكن العامة، من أكثر المواقف إحراجاً لهم، وغالباً ما تكون الفساتين السبب في هذه المواقف المحرجة.

فلدى صعود الفنانة غادة عادل أدراج مهرجان الجونة السينمائي في ليلته الافتتاحية، تعثّرت بثوبها الطويل وكادت تسقط أرضاً مرتين، وهو ما بثّته قناة cbc المصرية مباشرةً على الهواء، أثناء مواكبتها فاعليات افتتاح المهرجان.