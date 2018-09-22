اجتماع, أهلي, في, أم, الغنم, لإعلان, التحالف, مع, المهندس, منير, شبلي,

عقد في قرية أم الغنم، تحديدًا في منزل الحاج محمد سعايدة (أبو موسى) اجتماع أهلي هام تم فيه تأكيد التحالف مع المهندس والمحامي منير شبلي، لدعمه لرئاسة المجلس المحلس الشبلي أم الغنم في الانتخابات القرية.

وأكد المجتمعون على أهمية النهوض في الشبلي أم الغنم للأفضل، وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح بانتخاب منير شبلي لتميّزه مهنيًا وأخلاقيًا في إدارة المجلس وحمل الأمانة .في الاجتماع شارك عدد من مواطني القرية وجميعهم اثنوا على المرشح واكدوا دعمهم له.يذكر أن المرشح منير شبلي، هو الرئيس السابق للمجلس، وهو مهندس ومحام.