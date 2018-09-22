الاولمبياد, الخاص, الدولى, يدعو, فلسطين, للمشاركة, فى, ابو, ظبي,

قامت الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى من خلال مقرها الرئيس بالقاهرة بدعوة الاولمبياد الخاص الفلسطينى بترشيح عدد من كبيرى المدربين للمشاركة فى الدورات التدريبية العلمية الاربع التى سوف تقام فى الربع الاخير من عام 2018 ، لاعداد كبيرى مدربي فى 10 رياضات من أجل الاستعداد للمشاركة فى الالعاب العالمية بأبوظبى 2019 والتى تقام تحت رعاية صاحب السمو الملكى الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة فى الفترة من 14وحتى 22 مارس 2019 وتشهد مشاركة 170 دولة حول العالم من بينهم 19 دولة من دول المنطقة يشاركون فى 24 رياضة أولمبية . .

وصرح د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية بأن المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى كان شديد الحرص على ان نكمل الدورات التدريبية المتقدمه فى باقى الرياضات التى سوف تشهد مشاركة برامج المنطقة بها فى الالعاب العالمية ، من خلال خبراء دوليين فى تلك الرياضات والاطلاع على اخر التعديلات على قوانين تلك الرياضات ، وتشمل تل الدورات شقيها النظرى والعملى .

وأضاف محى بأن الدورات التدريبية سوف تشمل رياضات الأنشطة الحركية كدورة منفصلة ودورات مجمعه فى ثلاث رياضات واحدة فى الدراجات و الشراع و الترايثلون والدورة الثالثة فى الجمباز ، التزلج على العجلات ، الفروسية والدورة الرابعه فى الكرة الطائرة ، كرة اليد ، الجودو.

وسوف تقام دورة الأنشطة الحركية بمدينة أبوظبي فى الفترة من 5 نوفمبر حتى 9 نوفمبر 2018، والدراجات ،الشراع ، الترايثلون بالقاهرة فى الفترة من 18 نوفمبر حتى 23 نوفمبر 2018.، ودورة الجمباز ، التزلج، الفروسيةبالقاهرة فى الفترة من 16ديسمبر حتى 21 ديسمبر 2018، والدورة الاخيرة الكرة الطائرة ،كرة اليد ، الجودوبالقاهرة فى الفترة من 23 ديسمبر حتى 28 ديسمبر 2018