تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 11:25:27 طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله |  2018-12-19 11:21:13 قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد |  2018-12-19 11:30:38 المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية |  2018-12-19 11:09:47 السّلام سخنين تستضيف طلّاب لّقب ثّاني من كليّة سمينار هكبوتسيم |  2018-12-19 10:38:49 ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض |  2018-12-19 10:33:47 هدم جزء من بيت في ام الفحم بادعاء البناء غير المرخص |  2018-12-19 10:13:29 لافروف رافضا احتجاج إسرائيل على دعوة هنية: أنتم أنفسكم تتحدثون مع "حماس" |  2018-12-19 10:12:40 علماء : كرنب بروكسل يحمي من السرطان |  2018-12-19 10:08:59 ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو |  2018-12-19 10:02:02 صور - انقلاب سيارة قرب نهاريا وتخليص امرأة علقت داخلها |  2018-12-19 09:44:06 استقالة رئيس وزراء بلجيكا |  2018-12-19 09:17:59 الاخصائيون الاجتماعيون يعودن الى العمل المنتظم |  2018-12-19 09:13:31 استمرار مشروع نربي للقيم تحت اشراف جمعية نساء من أجل المجتمع |  2018-12-19 08:40:10 وقف استيراد متبادل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية |  2018-12-19 08:33:05 ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتراض شامل لابطال مخطط منطقة الصناعات الأمنية في النقب



  |     |   اضافة تعليق



قدمت مجموعة من المواطنين العرب من قرية ابو قرينات في النقب هذا الاسبوع اعتراضا شاملا بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر ضد الخارطة الهيكلية المقترحة لإقامة منطقة الصناعات الأمنية رمات بيكع بالقرب من بلدة ابو قرينات وعرعرة في النقب وبمحاذاة شارع رقم 40 في الجنوب. وقد قدم الاعتراض الشامل للجنة التنظيم والبناء اللوائية في بئر السبع والتي نشرت المخطط في الصحف لاعتراضات الجمهور.  


والحديث عن خارطة هيكلية جديدة لإقامة منطقة صناعية للصناعات الأمنية والعسكرية الثقيلة. وتبلغ مساحة المخطط الذي قدمته دائرة اراضي اسرائيل نحو 113 الف دونم وهو يحدد في داخلة مراكز للصناعات العسكرية ذات الإشعاعات الخارجية ومناطق لتجارب أمنية وعسكرية ومناطق لصناعة الاسلحة والمركبات العسكرية. ويمنع المخطط البناء في مناطق واسعة كبيرة في محيط المنطقة الصناعية تبلغ مساحتها اكثر من60 الف دونم ومنها مناطق تسكنها عشرات العائلات العربية البدوية منذ سنين.


وقد هاجم المحامي قيس ناصر في اعتراضة شرعية المخطط الجديد حين لم يهتم المخططون باسقاطات المخطط على الاراضي الخاصة للمواطنين العرب في محيط المنطقة الصناعية والتي يمنع البناء بها عقب المشروع الجديد ولَم يهتموا أيضا باسقاطات المخطط على الأحياء والتجمعات السكانية البدوية اذ يجهز المشروع على إمكانية تنظيم وترخيص هذه التجمعات. كما جاء في الاعتراض أيضا ان المخطط الذي يمنع البناء في عشرات آلاف الدونمات التي تقع في محيط المنطقة الصناعية وجزء كبير منها يعود لمواطنين عرب ما هو الا مصادرة فعلية لهذه الاراضي وسلبها من اصحابها وهو امر غير دستوري وقانوني يمس حق المواطنين العرب بتنظيم بلداتهم ومساكنهم. وقد طالب الاعتراض بابطال المخطط لعدم اكتراثه بالتجمعات السكنية العربية ودون ذلكإخراج اراضي المعترضين العرب من منطقة تأثير الخارطة ليتمكنوا لاحقا من تنظيم وترخيص أحيائهم والعيش بكرامة وسلام.


الى هذا من المتوقع ان تقوم اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بئر السبع بتمديد فترة الاعتراضات على الخارطة المقترحة وبحث الاعتراضات لاحقا.

 





كلمات متعلقة

اعتراض, شامل, لابطال, مخطط, منطقة, الصناعات, الأمنية, في, النقب,

تابعونــا

قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد 2018-12-19 | 11:21:13

صادقت الهيئة العامة للكنيست (الثلاثاء) بالقراءة الأولى على اقتراح قانون التأمين...

المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية 2018-12-19 | 11:30:38

توفي يوم امس الطفل الفلسطيني محمد وهبة امام احد المستشفيات في شمال لبنان بعد ان...

السّلام سخنين تستضيف طلّاب لّقب ثّاني من كليّة سمينار هكبوتسيم السّلام سخنين تستضيف طلّاب لّقب ثّاني من كليّة سمينار هكبوتسيم 2018-12-19 | 11:09:47

مدرسة السّلام في سخنين تستضيف طلّاب اللّقب الثّاني "تكنولوجيا تربويّة" من كليّة...

هدم جزء من بيت في ام الفحم بادعاء البناء غير المرخص هدم جزء من بيت في ام الفحم بادعاء البناء غير المرخص 2018-12-19 | 10:33:47

داهمت قوات كبيرة من الشرطة صباح اليوم الاربعاء حي البراغلة في مدينة ام الفحم...

صور - انقلاب سيارة قرب نهاريا وتخليص امرأة علقت داخلها صور - انقلاب سيارة قرب نهاريا وتخليص امرأة علقت داخلها 2018-12-19 | 10:02:02

عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، صباح اليوم الاربعاء، على معالجة حادث طرق ذاتي وقع في...

الاخصائيون الاجتماعيون يعودن الى العمل المنتظم الاخصائيون الاجتماعيون يعودن الى العمل المنتظم 2018-12-19 | 09:17:59

يعود الاخصائيون الاجتماعيون الى العمل المنتظم اليوم بعد ان قرروا وقف اجراءاتهم...

وقف استيراد متبادل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وقف استيراد متبادل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 2018-12-19 | 08:40:10

أوعز وزير الزراعة أوري أريئيل إلى الجهات المعنية مساء امس بوقف استيراد الفواكه...

الطقس - منخفض جوي مصحوب بامطار الطقس - منخفض جوي مصحوب بامطار 2018-12-19 | 06:43:00

توقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بحيث...

مصرع الشاب حذيفة حريري (21 عاما) من جلجولية متأثرا بجراحه اثر اصابته باطلاق نار في محطة وقود بمجيدو مصرع الشاب حذيفة حريري (21 عاما) من جلجولية متأثرا بجراحه اثر اصابته باطلاق نار في محطة وقود بمجيدو 2018-12-19 | 06:15:36

توفي صباح اليوم في المستشفى الشاب حذيفة حريري (21 عاما) من سكان جلجولية , متأثرا...

اصابات خطيرة باطلاق نار قرب مفرق مجيدو اصابات خطيرة باطلاق نار قرب مفرق مجيدو 2018-12-18 | 21:33:26

أسفر حادث اطلاق نار مساء اليوم الثلاثاء عن اصابة 6 اشخاص بينهم 5 بجراح وصفت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث طرق مروع بين شاحنة سيارة خصوصية شارع 31 قرب القدس امرأة اسعاف شرطة سهيل شحادة حيفا حادث طرق مروع شاحنتين سيارتين مفرق الياجور قرب ابطن حيفا فهد حكيم بشارة اعلان تعيين خلفا مديرا عاما للمستشفى الانجليزي الناصرة بشارة بشارات المستقيل بئر المكسور حافلتين احتراق شب النيران مدخل شرطة اطفاء حريق شاب فتى قاصر تعرض لاطلاق نار كنيسة البشارة الناصرة الشرطة ماري الاطرش بيت ساحور سباحة اولمبيدة ريو البرازيل سباحة تنافس فلسطينية شرفة منزل شابان سقطا القدس 5 امتار شارع تقريبا المستشفى العلاج قاصرون فتيان تصنيع سلاح الرملة اعتقال التحقيق 4 الشرطة ترشيحا استقبال القدس دخول السيد المسيح احد الشعانين قداس مسيرة مفرق البروة سائق حادث دراجة نارية شاحنة شارع 85 اصابة مستشفى الشرطة التوقيت الشتوي فجر الاحد 30 الشهر الجاري اعادة عقارب الساعة دعاء ابو شرخ اطلاق سراح اشقاء جريمة ضلوع شبهات قتل اطلاق نار طليق المرحومة ابنهقداس احتفالي الغطاس الجش قرية كنيسة مار مارون اهالي القرية خط شعارات معادية للعرب ابو غوش القدس الشرطة تحقيق جدران حائط كتابات طلاب اهالي ام الفحم رفع شعارات ضد العنف القتل الجريمة التسامح محبة ورود توزيع سائقين مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com