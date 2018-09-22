اعتراض, شامل, لابطال, مخطط, منطقة, الصناعات, الأمنية, في, النقب,

قدمت مجموعة من المواطنين العرب من قرية ابو قرينات في النقب هذا الاسبوع اعتراضا شاملا بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر ضد الخارطة الهيكلية المقترحة لإقامة منطقة الصناعات الأمنية رمات بيكع بالقرب من بلدة ابو قرينات وعرعرة في النقب وبمحاذاة شارع رقم 40 في الجنوب. وقد قدم الاعتراض الشامل للجنة التنظيم والبناء اللوائية في بئر السبع والتي نشرت المخطط في الصحف لاعتراضات الجمهور.





والحديث عن خارطة هيكلية جديدة لإقامة منطقة صناعية للصناعات الأمنية والعسكرية الثقيلة. وتبلغ مساحة المخطط الذي قدمته دائرة اراضي اسرائيل نحو 113 الف دونم وهو يحدد في داخلة مراكز للصناعات العسكرية ذات الإشعاعات الخارجية ومناطق لتجارب أمنية وعسكرية ومناطق لصناعة الاسلحة والمركبات العسكرية. ويمنع المخطط البناء في مناطق واسعة كبيرة في محيط المنطقة الصناعية تبلغ مساحتها اكثر من60 الف دونم ومنها مناطق تسكنها عشرات العائلات العربية البدوية منذ سنين.



وقد هاجم المحامي قيس ناصر في اعتراضة شرعية المخطط الجديد حين لم يهتم المخططون باسقاطات المخطط على الاراضي الخاصة للمواطنين العرب في محيط المنطقة الصناعية والتي يمنع البناء بها عقب المشروع الجديد ولَم يهتموا أيضا باسقاطات المخطط على الأحياء والتجمعات السكانية البدوية اذ يجهز المشروع على إمكانية تنظيم وترخيص هذه التجمعات. كما جاء في الاعتراض أيضا ان المخطط الذي يمنع البناء في عشرات آلاف الدونمات التي تقع في محيط المنطقة الصناعية وجزء كبير منها يعود لمواطنين عرب ما هو الا مصادرة فعلية لهذه الاراضي وسلبها من اصحابها وهو امر غير دستوري وقانوني يمس حق المواطنين العرب بتنظيم بلداتهم ومساكنهم. وقد طالب الاعتراض بابطال المخطط لعدم اكتراثه بالتجمعات السكنية العربية ودون ذلكإخراج اراضي المعترضين العرب من منطقة تأثير الخارطة ليتمكنوا لاحقا من تنظيم وترخيص أحيائهم والعيش بكرامة وسلام.



الى هذا من المتوقع ان تقوم اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بئر السبع بتمديد فترة الاعتراضات على الخارطة المقترحة وبحث الاعتراضات لاحقا.