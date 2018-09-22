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فيرساشي في اسبوع الموضة من ميلانو ... تخطف الأضواء



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وشو مع عرض فيرساشي في اسبوع الموضة من ميلانو؟


كالعادة.. صاخب بالنجمات العارضات والملابس الملونة والحضور الثري جداااا..

فيرساشي ما بيتنازلو عن ايميج الثراء والزخرفة اللي اشتهروا فيها..
تفرجوا..




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