فيرساشي, في, اسبوع, الموضة, من, ميلانو, ..., تخطف, الأضواء,

كالعادة.. صاخب بالنجمات العارضات والملابس الملونة والحضور الثري جداااا..فيرساشي ما بيتنازلو عن ايميج الثراء والزخرفة اللي اشتهروا فيها..تفرجوا..

وشو مع عرض فيرساشي في اسبوع الموضة من ميلانو؟

تابعونــا

سابقة تاريخية في بريطانيا.. أم تلد طفلين خلال أسبوعين 2019-01-02 | 14:50:24 بينما تداعب فيكي غرين توأميها المولودين حديثا، لا يمكنها أن تتخيل أنها دخلت...

الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة 2019-01-02 | 10:33:39 كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر لا تحمي الأطفال...

عرضت زوجها للبيع وهذا السعر الذي طلبته !!! 2019-01-01 | 12:40:11 سيدة ألمانية اثارت جدلا واسعا حيث قامت بعرض زوجها للبيع من خلال شبكات الانترنت...

تعرفوا على "أجمل فتاة على الأرض" 2018-12-31 | 08:33:29 ببساطة هي أجمل فتاة في العالم، وأجمل وجه على الأرض، ومن دون عمليات تجميل، وهو لقب...

كيت وميغان.. هدنة "بالأمر" لمدة 24 ساعة 2018-12-26 | 10:40:59 في تطور مثير، وربما فريد من نوعه، يكشف الأجواء داخل البلاط الملكي البريطاني خلال...

تعرفوا على ملكة جمال كردستان العراق - صور وفيديو 2018-12-24 | 10:12:14 حصلت المتسابقة سانا التي تنحدر من محافظة حلبجة في العراق، يوم الخميس 20 ديسمبر...

crazy line تطلق تشكيلة لتحتفلي بليلة راس السنة‎ 2018-12-24 | 10:06:09 في ليلة رأس السنة هناك دائماً حاجة إلى التجديد مع قطع أزياء جديدة لامعة وخاصة. وفي...

9 أسباب لتأخر الحمل لدى المرأة 2018-12-24 | 09:12:05 يمثل تأخر الحمل هاجسا يؤرق الكثير من الأزواج، إلا أنه قد يكون ناجما عن مشكلة بسيطة...

للنساء فقط.. 10 استخدامات "خاصة جدا" لمعجون الأسنان 2018-12-21 | 11:10:54 نستخدم معجون الأسنان بشكل يومي لتنظيف الأسنان غالبا أو تبييضها أحيانا، لكن هل...