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فينيسيوس في قائمة ريال مدريد المبدئية لمباراة إسبانيو



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انضم البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور، إلى قائمة ريال مدريد المبدئية، لمباراة إسبانيول، غدا في الليجا، ليقترب اللاعب الشاب من خوض أول مباراة له مع بطل أوروبا عقب انتقاله من فلامنجو.

ولم يلعب فينيسيوس (18 عاما) أي مباراة مع الفريق الأول منذ انتقاله إلى إسبانيا مقابل 40 مليون يورو (47 مليون دولار)، ويلعب مع الفريق الثاني لريال مدريد.

وقد لا يشارك فينيسيوس في النهاية في المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو حيث اختار المدرب جولن لوبيتيجي مجموعة من 20 لاعبا سيتم تقليصها إلى 18 يوم المباراة.

ويحتل ريال المركز الثاني في الترتيب برصيد عشر نقاط بعد التعادل 1-1 مع مضيفه أتلتيك بيلباو، بينما يتصدر برشلونة البطل الترتيب برصيد 12 نقطة.

وسجل اللاعب البرازيلي ثلاثة أهداف في 3 مباريات خاضها مع الفريق الثاني، لكن مشاركته أغضبت البعض في دوري الدرجة الثانية مثل فيليبي يامازاريس رئيس نادي كولتورال ليونيسا الذي قال إن مشاركة فينيسيوس مع الفريق الأول لريال مدريد والفريق الاحتياطي "تشوه المسابقة".

فينيسيوس في قائمة ريال مدريد المبدئية لمباراة إسبانيو




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