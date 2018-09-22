دراسة, جديدة..., المشاوي, أكثر, ضررا, من, السجائر,

أكد كا هونغ شان من جامعة أوكسفورد في بريطانيا: "قال زملاؤنا مرارا أن الفحم والحطب يمكن أن يساهمان في تطور داء الانسداد الرئوي المزمن"، وفقا لموقع "atsjournals".
ويحتوي دخان الخشب والفحم والحرائق المفتوحة والأفران على عدد كبير من المواد المسرطنة وأول أكسيد الكربون وعدد من المواد الأخرى التي لها تأثير سلبي للغاية على حياة الإنسان، وكما لوحظ عند رجال الشرطة فإن نسبة المواد المسرطنة في الدم مرتفعة من 2.5 إلى 5 مرات، مما يزيد من احتمال الإصابة بمرض السرطان .
ويعتبر الحطب هو الأسوأ تأثيرا على صحة الإنسان حيث يزيد من احتمال الإصابة بأمراض الرئة بنسبة 37%، والفحم بنسبة 22%، وللمشاوي دور كبير في الإصابة بمرض السل والربو وأمراض الرئة المزمنة الأخرى.