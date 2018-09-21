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الناصرة: مصعب دخان ينسحب ويدعم وليد العفيفي بطريقه لرئاسة البلدية



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في بيان صحفي مشترك مساء اليوم الجمعة في فندق ريمونيم في الناصرة، بحضور رئيس البلدية السابق، رامز جرايسي ورجل الاعمال رامي بزيع والعشرات من اعضاء الجبهة ومن مناصري وليد العفيفي أعلن المحامي مصعب دخان مرشح جبهة الناصرة لرئاسة البلدية انسحابه وأكد دعمه لرجل الأعمال وليد العفيفي في طريقه لرئاسة البلدية مؤكداً أن هذا يصب في مصلحة الناصرة نحو التغيير المنتظر

 

وقال مصعب دخان أنه حان الوقت لاحداث التغيير المطلوب في الناصرة ويجب أن نعيد للناصرة هيبتها ومحاولة ازاحتها عن الخط الفلسطيني وغياب الأمن والأمان، عدا عن استقبال نتانياهو في كفر كنا وعين ماهل وغياب المظاهرات الشعبية 

وفي كلمته خلال المؤتمر أكد العفيفي شكره العميق لنظرة دخان الصائبة نحو خدمة الناصرة ودعا الجميع للارتقاء من أجل مدينة الناصرة وفي مواجهة التغيير معاً

وشدد على ضرورة إعادة الوحدة الى مدينة الناصرة الغالية والتي هي أمانة في ايدينا جميعاً ولذلك فإن الحمل يقع علينا جميعاً والتغيير قادم لا محالة

 

 





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