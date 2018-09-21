ابناء, كفرقرع, يتغلبون, على, مكابي, اكسال,

فاز فريق اتحاد ابناء كفرقرع 2-0 عصر اليوم الجمعة على فريق مكابي اكسال في المباراة التي اقيمت على ملعب كفرقرع البلدي وذلك في الاسبوع الاول من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب" .

بحيث سجل لفريق كفرقرع اللاعبان عمر مرة وعمرو مرعي بقيادة المدرب حسن مصالحة.