ابناء, كفرقرع, يتغلبون, على, مكابي, اكسال,

بحيث سجل لفريق كفرقرع اللاعبان عمر مرة وعمرو مرعي بقيادة المدرب حسن مصالحة.
بحيث سجل لفريق كفرقرع اللاعبان عمر مرة وعمرو مرعي بقيادة المدرب حسن مصالحة.
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