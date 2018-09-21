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ابناء كفرقرع يتغلبون على مكابي اكسال



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فاز فريق اتحاد ابناء كفرقرع 2-0  عصر اليوم الجمعة على فريق  مكابي اكسال في المباراة التي اقيمت على ملعب كفرقرع البلدي وذلك في الاسبوع الاول من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب" .

بحيث سجل لفريق كفرقرع اللاعبان  عمر مرة وعمرو مرعي بقيادة المدرب حسن مصالحة.

 





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