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عرعرة: اصابة شاب (16 عاما) بحادث انقلاب تراكتورون



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اصيب شابًا يبلغ من العمر (16 عامًا) مساء اليوم الجمعة بجراح وصفت بالمتوسطة بعد أن تعرض لحادث انقلاب تراكترون في بلدة عرعرة. 

طاقم الإسعاف التابع لمؤسسة نجمة داوود الحمراء وصل إلى مكان الحادث وقدم العلاج الأولي للمصاب ليتم نقله إلى المستشفى لإستكمال العلاج. 

 

عرعرة: اصابة شاب (16 عاما) بحادث انقلاب تراكتورون




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