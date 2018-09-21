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الناصرة: شباب التغيير يدعمون مرشح الرئاسة وليد عفيفي



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



يقام في فندق ريمونيم في الناصرة مؤتمر صحفي بدعوة من شباب التغيير سيتم الاعلان فيه دعم شباب التغيير لمرشح الرئاسة وليد عفيفي.

 

وكانت قائمة شباب التغيير قد اعلنت في بيان صحفي مساء امس الخميس دعمها للمرشح وليد عفيفي لرئاسة بلدية الناصرة وخوضها الانتخابات للعضوية.





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